Исаев о том, что стал вратарем сезона КХЛ: «Думал, что приз получит Набоков. У него процент отраженных бросков лучше» 

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Даниил Исаев считает, что приз лучшему вратарю сезона КХЛ мог получить Илья Набоков.

— Вы второй год попадаете в тройку номинантов на приз лучшему вратарю сезона. Рассчитывали, что со второго раза возьмете его?

— Конечно, я надеялся, что получу приз. Но мысли были такие, что не меня выберут. Уже в день самой церемонии просто приехал и ждал, что скажут. И больше ничего особо не думал.

— И все же, ожидали, что приз вручат вам, а не Набокову?

— Да не то чтобы ожидал. Конкуренты сильные. Если честно, думал, что получит Илья.

— Считается, что вы более стабильно провели весь сезон, включая регулярный чемпионат, а он выстрелил именно в плей-офф.

— Сезон я провел стабильно, но у него цифры где-то поинтереснее, чем у меня. Мне так кажется.

— Чем они интереснее, кроме того, что финал Кубка Гагарина выиграла его команда, а не ваша?

— У него процент отраженных бросков лучше, чем у меня, если я не ошибаюсь. И у меня еще команда такая — спасибо ребятам, которые много на себя ловят. Очень здорово «Локомотив» играет в обороне, – сказал вратарь «Локомотива».

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