Ибрагимов – болельщикам ЦСКА: «Пришло время прощаться. Спасибо за поддержку на протяжении 7 лет моего выступления в системе»
Марсель Ибрагимов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.
Защитник выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. Вчера клуб обменял его в «Трактор».
«Дорогие болельщики ЦСКА, пришло время прощаться. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку на протяжении семи лет моего выступления в системе ЦСКА. Ваша поддержка бесценна.
Были взлеты и падения, но вы продолжали гнать нас вперед. Это всегда придает нам силы. Спасибо вам! Увидимся в следующем сезоне», – сказал защитник Марсель Ибрагимов.