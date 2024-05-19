Ибрагимов – болельщикам ЦСКА: «Пришло время прощаться. Спасибо за поддержку на протяжении 7 лет моего выступления в системе»

Теги ЦСКА Трактор болельщики КХЛ Марсель Ибрагимов Хоккей

Марсель Ибрагимов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.

Защитник выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. Вчера клуб обменял его в «Трактор».

«Дорогие болельщики ЦСКА, пришло время прощаться. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку на протяжении семи лет моего выступления в системе ЦСКА. Ваша поддержка бесценна.

Были взлеты и падения, но вы продолжали гнать нас вперед. Это всегда придает нам силы. Спасибо вам! Увидимся в следующем сезоне», – сказал защитник Марсель Ибрагимов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спасибо за игру!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий