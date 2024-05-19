Ибрагимов – болельщикам ЦСКА: «Пришло время прощаться. Спасибо за поддержку на протяжении 7 лет моего выступления в системе»

Марсель Ибрагимов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.

Защитник выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. Вчера клуб обменял его в « ».

«Дорогие болельщики , пришло время прощаться. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку на протяжении семи лет моего выступления в системе ЦСКА. Ваша поддержка бесценна.

Были взлеты и падения, но вы продолжали гнать нас вперед. Это всегда придает нам силы. Спасибо вам! Увидимся в следующем сезоне», – сказал защитник .