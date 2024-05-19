Агент Ибрагимова: «В «Трактор» Марселя брали целенаправленно, его вели несколько лет. Он праворукий, высокий, выдерживает силовую борьбу»

Агент Марселя Ибрагимова высказался касательно перехода игрока в «Трактор».

Защитник выступал в системе с сезона-2017/18. Вчера клуб обменял его в « ».

– Какой Марсель на льду, вне льда?

– Вне льда это профессионал. Он всего себя посвящает игре, хоккею. Очень скромный парень, очень трудолюбивый пацан. Благодаря своему трудолюбию он достиг тех результатов, которые у него есть. И зарекомендовал себя как игрок в .

Это игрок больше оборонительного плана. Он праворукий, высокий. Выдерживает силовую борьбу, что немаловажно для защитника.

Катание? Понятное дело, что Марсель не супербыстрый хоккеист, но за счет правильного катания он может это компенсировать. Поэтому он не выглядит каким-то слишком медленным хоккеистом.

В Челябинск игрока брали целенаправленно, его вели несколько лет. Поэтому здесь все в выигрыше, я считаю, – сказал агент .