Агент Ибрагимова: «Трактор» – топ-клуб с очень большими амбициями. Они давно хотели Марселя. Его берут на игру в топ-6»

Агент Марселя Ибрагимова высказался об обмене игрока из ЦСКА в «Трактор».

– Почему не удалось закрепиться в ЦСКА? Чего не хватило?

– Здесь все достаточно просто. ЦСКА – топовый клуб в стране. Здесь большая конкуренция, ребята высочайшего уровня играют. И Марселю было тяжело пробиваться в состав. Это часть работы, часть хоккея. Большая конкуренция, где-то он мог из-за этого мало играть.

– Почему именно Челябинск? Были ли еще варианты?

– «Трактор» давно хотел , еще в прошлом сезоне. Игрока вели долгое время. Были еще некоторые варианты, но нет смысла их озвучивать, потому что они не срослись в качестве обмена.

Мы очень рады, что оказались в «Тракторе». Это тоже топ-клуб нашей страны, команда с очень большими амбициями. Я думаю, здесь в выигрыше все участники этой истории – и , и « », и хоккеист.

Игрок едет на определенное место. Что обещают? Что это будет игрок основного состава. Понятно, что все зависит от игрока. Опять же, ту же самую конкуренцию, спортивную составляющую, никто не отменяет. На сегодняшний день его берут именно на игру, грубо говоря, в топ-6.

– Какие ожидания от взаимодействия с новым тренером «Трактора» Бенуа Гру?

– От самого специалиста – пока тяжело сказать. Человек новый в нашей лиге, но с большим американским бэкграундом. Это серьезный тренер.

Предсказать его будущее тяжело. Если говорить о коммуникации, то Марсель играл в Северной Америке, владеет английским. Это большой плюс в работе с иностранным тренером. Это поможет ему, – сказал агент .