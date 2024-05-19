Никита Щитов: «Ковальчук – легенда! Он нашему хоккею точно нужен. Человек с таким опытом обязательно принесет колоссальную пользу»
Никита Щитов поделился мнением об Илье Ковальчуке.
В минувшем сезоне 41-летний нападающий играл за «Спартак».
Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не исключил, что Ковальчук будет работать в клубе.
– Человек с таким опытом обязательно принесет колоссальную пользу. Ковальчук – лидер по натуре, у него уже есть опыт, он был генеральным менеджером сборной на Олимпиаде. Он нашему хоккею точно нужен.
У Ильи огромный победный опыт в качестве хоккеиста, он пример для молодых игроков. Он легенда! Хорошо, что Ковальчук остается в хоккее.
– Пригодится ли он «Спартаку»?
– Было бы здорово. Он был вместе с Жамновым в сборной на Олимпиаде, сейчас играл за «Спартак», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Жамнов о Ковальчуке: «Обязательно найдет работу, может, даже в «Спартаке». У него все сложится нормально»