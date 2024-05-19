Никита Щитов: «Ковальчук – легенда! Он нашему хоккею точно нужен. Человек с таким опытом обязательно принесет колоссальную пользу»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Никита Щитов Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов поделился мнением об Илье Ковальчуке.

В минувшем сезоне 41-летний нападающий играл за «Спартак».

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не исключил, что Ковальчук будет работать в клубе.

– Человек с таким опытом обязательно принесет колоссальную пользу. Ковальчук – лидер по натуре, у него уже есть опыт, он был генеральным менеджером сборной на Олимпиаде. Он нашему хоккею точно нужен.

У Ильи огромный победный опыт в качестве хоккеиста, он пример для молодых игроков. Он легенда! Хорошо, что Ковальчук остается в хоккее.

– Пригодится ли он «Спартаку»?

– Было бы здорово. Он был вместе с Жамновым в сборной на Олимпиаде, сейчас играл за «Спартак», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Жамнов о Ковальчуке: «Обязательно найдет работу, может, даже в «Спартаке». У него все сложится нормально»

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