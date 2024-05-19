Жамнов о Ковальчуке: «Обязательно найдет работу, может, даже в «Спартаке». У него все сложится нормально»

Алексей Жамнов поделился мнением о перспективах Ильи Ковальчука в «Спартаке».

В минувшем сезоне 41-летний форвард провел 25 матчей за красно-белых и набрал 8 (4+4) очков.

В 2022 году Ковальчук был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине, где она заняла второе место.

– Илья Ковальчук сказал, что на 99 процентов уже провел свой последний матч в хоккее. Может ли повториться история, когда он при вас был менеджером? Вы хорошо работали в тандеме на Олимпиаде в Пекине.

– Да все может быть. Не сомневаюсь, что у Ильи все сложится нормально в будущем.

Я считаю, что Ковальчук построил очень хорошую карьеру как спортсмен. Играл на всех уровнях, завоевал золото Олимпиады, выиграл два чемпионата мира, три Кубка Гагарина, бился в финале Кубка Стэнли.

Он в дальнейшем обязательно найдет себе работу. Может даже, это будет в «Спартаке». Но пока на эту тему мы особо не общались.

Но у нас есть руководство, которое с Ковальчуком об этом поговорит, как я думаю, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.