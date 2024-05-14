Ковальчук о срыве перехода в «Лос-Анджелес»: «Ломбарди спросил: «Ты приехал на серфинге кататься?». Думаю: «Что такое? Должна быть френдли беседа». Я уже костюм взял, агент говорит: «Все, подписываем»

Илья Ковальчук объяснил, почему не перешел в «Лос-Анджелес» в 2011 году.

– Мне этого очень хотелось [выиграть Кубок Стэнли]. И мы были близки с « ». Год назад перед этим я был свободным агентом, полтора года отыграл в «Нью-Джерси», меня туда поменяли, у меня закончился контракт, опять подписал контракт с «Дэвилс», сыграл год и на следующий год мы вышли в финал и играли с « ».

Когда я подписал [контракт] с «Нью-Джерси», ко мне в Майами прилетели представили «Кингс», мы полетели в Лос-Анджелес, я уже взял костюм с собой, агент говорит: «Все, подписываем», пресс-конференция, туда-сюда.

Генеральным менеджером был Ломбарди ( – Sports), поехал с ним на встречу, и там что-то пошло не так

– Что пошло не так?

– [Он] начал какие-то вещи спрашивать… Первое, что он у меня спросил: «Ты сюда приехал на серфинге кататься?»

Я на него смотрю и думаю: «Вроде должна быть френдли беседа. Что это такое?» Он начал непонятные подковырки, еще что-то.

– Он хотел твою реакцию посмотреть?

Не знаю, что он хотел. Пришел Хекстолл ( – Sports) – он заместитель генерального [менеджера].

Он меня начал спрашивать: «В «Атланте» ты играл с Нью-Йорком в плей-офф. Почему ты во втором периоде залез куда-то во вне игры?»

Я смотрю и думаю: «Что с ними вообще происходит?». Агенту говорю: «Все, поехали отсюда». И не подписал контракт с ними. Судьба так получилась, что мы с ними в финале сыграли.

– И тебе хотелось.

– Конечно. Мы играли дома первые два матча – проиграли в овертаймах.

– По-моему, Браун в овертайме все втыкал.

– Нет, Копи (Анже Копитар – Sports) забил и Картер (Джефф Картер – Sports). Картер в первом овертайме, и Копи – или наоборот. Мы горели 0-3, сделали 2-3.

– Джонатан Куик стал MVP в том плей-офф?

– Да, Куик. Они вообще вышли с восьмого места и выиграли, – сказал нападающий в интервью футболисту Федору Смолову.

В сезоне-2011/12 «Нью-Джерси» проиграл «Лос-Анджелесу» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-4.