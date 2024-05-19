Зайцев про «Кубок Юнисона»: «Все очень круто организовано – в Америке попроще. Хорошо, что российский хоккей развивается. В России есть все условия, чтобы ребята могли прибавлять в мастерстве»
Никита Зайцев высказался о детском турнире «Кубок Юнисона».
18 мая на арене «Хоккейный город Красногорск» в Подмосковье состоялось открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона», в котором принимают участие игроки 2014 года рождения.
«В моем хоккейном детстве подобных спортивных праздников точно не было. О таком качестве льда и инфраструктуры, как сейчас, можно было только мечтать.
Уверен, что ребята получают огромное удовольствие от турнира. Тут все очень круто организовано – даже в Северной Америке все попроще по сравнению с тем, что вижу здесь.
Хорошо, что российский хоккей развивается, в нашей стране есть все условия, чтобы ребята могли тренироваться, играть между собой, прибавлять в мастерстве. Это самое главное.
Ну и отдельно радует, что детскому хоккею уделяется все больше внимания. Это очень правильный подход, работа на перспективу. Нужно, чтобы как можно больше соотечественников видели прогресс нашего хоккея, а у детей и родителей пробуждался интерес к занятиям спортом», – сказал защитник «Чикаго» Никита Зайцев.