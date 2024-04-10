«Лада» близка к продлению контрактов с Кугрышевым, Фисенко и Березиным

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ Дмитрий Кугрышев Михаил Фисенко Максим Березин Чемпионат.com Хоккей

«Лада» близка к продлению контрактов с тремя хоккеистами.

«Лада» ведет переговоры по продлению контрактов с Михаилом Фисенко, Дмитрием Кугрышевым и Максимом Березиным, они входят в завершающую стадию», – сообщил спортивный директор тольяттинского клуба Рафик Якубов

В сезоне-2023/24 нападающий Фисенко провел 58 матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф на его счету 5 матчей без результативных действий. 

Форвард Кугрышев провел 67 матчей в регулярке КХЛ и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф Дмитрий сыграл 5 матчей и записал на свой счет 2 (0+2) очка. 

Защитник Березин провел 67 матчей в регулярном сезоне и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+18». В 5 матчах плей-офф он не отличился результативными действиями.  

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