«Лада» близка к продлению контрактов с Кугрышевым, Фисенко и Березиным

«Лада» близка к продлению контрактов с тремя хоккеистами.

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В сезоне-2023/24 нападающий Фисенко провел 58 матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф на его счету 5 матчей без результативных действий.

Форвард Кугрышев провел 67 матчей в регулярке КХЛ и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф Дмитрий сыграл 5 матчей и записал на свой счет 2 (0+2) очка.

Защитник Березин провел 67 матчей в регулярном сезоне и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+18». В 5 матчах плей-офф он не отличился результативными действиями.