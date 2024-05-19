Мирошниченко о дубле в плей-офф АХЛ: «Мне повезло. Хотел отдать пас, но не увидел никого из партнеров. Обыграл соперника и забил»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Хартфорд Вулф Пэк Кубок Колдера Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко прокомментировал дубль в матче плей-офф АХЛ.

Форвард «Херши» был признан первой звездой матча второго раунда Кубка Колдера с «Хартфордом» (4:2, 2-0). В активе 20-летнего россиянина 5 (5+0) баллов в этом плей-офф.

Второй гол в матче Мирошниченко забил после сольного прохода по левому флангу.

«Мне просто повезло. Я хотел отдать пас, но не увидел рядом никого из партнеров по команде. Обыграл соперника и забил», – сказал нападающий. 

В этом сезоне он дебютировал в НХЛ – 21 матч за «Вашингтон» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.

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