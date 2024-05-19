Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой. У него 5 шайб в 6 играх

Иван Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом».

Форвард « » был признан первой звездой второго матча финала дивизиона с «Вулф Пэк» (4:2, 2-0).

В активе 20-летнего россиянина 5 (5+0) баллов в текущем розыгрыше Кубка Колдера.

В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15».

Также нападающий дебютировал в – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.