Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой. У него 5 шайб в 6 играх

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Хартфорд Вулф Пэк Кубок Колдера Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом».

Форвард «Херши» был признан первой звездой второго матча финала дивизиона с «Вулф Пэк» (4:2, 2-0). 

В активе 20-летнего россиянина 5 (5+0) баллов в текущем розыгрыше Кубка Колдера. 

В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15».

Также нападающий дебютировал в НХЛ – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.

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2 комментария
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Да уж, разница с нхл в среднем классе игроков видна невооруженным глазом даже в записи голов.
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жалко у нас в Омске из за болезни не сыграл но надеюсь закрепится в лучшей лиге мира
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