Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ и помог «Херши» выбить «Лихай Вэлли»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Лихай Вэлли Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ .

Форвард «Херши» был признан первой звездой четвертого матча полуфинала дивизиона с «Лихай Вэлли» (5:3, 3-1). 

Фарм «Вашингтона» выиграл серию до 3 побед и сыграет с «Хартфордом» в финале дивизиона. 

20-летний россиянин набрал первые очки за 4 игры в текущем розыгрыше Кубка Колдера. В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15». 

Также нападающий дебютировал в НХЛ – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф. 

 

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