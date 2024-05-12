Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ и помог «Херши» выбить «Лихай Вэлли»
Иван Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ .
Форвард «Херши» был признан первой звездой четвертого матча полуфинала дивизиона с «Лихай Вэлли» (5:3, 3-1).
Фарм «Вашингтона» выиграл серию до 3 побед и сыграет с «Хартфордом» в финале дивизиона.
20-летний россиянин набрал первые очки за 4 игры в текущем розыгрыше Кубка Колдера. В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15».
Также нападающий дебютировал в НХЛ – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.