Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ и помог «Херши» выбить «Лихай Вэлли»

Иван Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ .

Форвард « » был признан первой звездой четвертого матча полуфинала дивизиона с « » (5:3, 3-1).

Фарм « » выиграл серию до 3 побед и сыграет с «Хартфордом» в финале дивизиона.

20-летний россиянин набрал первые очки за 4 игры в текущем розыгрыше Кубка Колдера. В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15».

Также нападающий дебютировал в НХЛ – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.