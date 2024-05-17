Мирошниченко забросил 3-ю шайбу в плей-офф АХЛ. «Херши» разгромил «Хартфорд» (6:1) в 1-й игре серии

Иван Мирошниченко забросил 3-ю шайбу в плей-офф АХЛ.

Форвард « » отличился в 1-й игре финала дивизиона с « » (6:1, 1-0).

На счету 20-летнего россиянина стало 3 шайбы в 5 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+3».

В регулярном чемпионате АХЛ Мирошниченко набрал 25 (9+16) очков в 47 играх при полезности «+15».

Также нападающий дебютировал в – 21 матч за «Кэпиталс» и 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате плюс 1 игра в плей-офф.