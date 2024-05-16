Канада выиграла все 4 матча на ЧМ-2024. Команда перебросала Норвегию со счетом 33:6

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канады продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Норвегии (4:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Счет по броскам в этой игре составил 33:6 в пользу канадцев. Все шесть бросков норвежцы нанесли в третьем периоде, до этого – ни одного броска за два периода.

Канада одержала четвертую победу подряд на турнире. Прежде команда переиграла сборные Великобритании (4:2), Дании (5:1) и Австрии (7:6 ОТ).

Канадская команда набрала 11 очков в 4 матчах и лидирует в турнирной таблице в группе A.

Канада продолжит чемпионат 18 мая матчем против команды Финляндии.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий