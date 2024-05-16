Канада выиграла все 4 матча на ЧМ-2024. Команда перебросала Норвегию со счетом 33:6
Сборная Канады продлила победную серию на ЧМ по хоккею.
Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Норвегии (4:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.
Счет по броскам в этой игре составил 33:6 в пользу канадцев. Все шесть бросков норвежцы нанесли в третьем периоде, до этого – ни одного броска за два периода.
Канада одержала четвертую победу подряд на турнире. Прежде команда переиграла сборные Великобритании (4:2), Дании (5:1) и Австрии (7:6 ОТ).
Канадская команда набрала 11 очков в 4 матчах и лидирует в турнирной таблице в группе A.
Канада продолжит чемпионат 18 мая матчем против команды Финляндии.