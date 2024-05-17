Губерниев о ЧМ-2024: «Мнение простое: «Не хочешь смотреть – переключи». Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, сидящих на диване и пыхтящих, что не надо показывать»
Дмитрий Губерниев оценил высказывания специалистов о нежелании смотреть ЧМ по хоккею.
«Мое мнение очень простое: «Если не хочешь смотреть – переключи».
Чемпионат Европы по футболу хочется посмотреть без наших? Хочется. Чемпионат мира по хоккею? Хочется. Обидно, что нас там нет? Очень обидно.
Когда я сказал, что лучше Олимпиады люди ничего не придумали, поднялась волна критики. Сейчас все те, кто нас учит родину любить, уже проклинают олимпийское движение. Хочу сказать, что народная любовь, что ветер.
А момент такой политической конъюнктуры здесь настолько легкий и чувствительный, что тренд может меняться просто в течение дня несколько раз.
Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, которые сидят на диване и пыхтят, что не надо показывать. Мы же думаем о стране, о наших детях.
А как мы будем воспитывать нашу молодежь, если они не будут иметь возможности хотя бы по телевизору смотреть на лучшие образцы сборных. В любых видах спорта.
А то, что нужно активно развивать наши виды спорта, показывать, но этим мы и занимаемся. Я уже точно, пробивал лыжные трансляции», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.