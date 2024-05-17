Губерниев о ЧМ-2024: «Мнение простое: «Не хочешь смотреть – переключи». Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, сидящих на диване и пыхтящих, что не надо показывать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Дмитрий Губерниев КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил высказывания специалистов о нежелании смотреть ЧМ по хоккею.

«Мое мнение очень простое: «Если не хочешь смотреть – переключи».

Чемпионат Европы по футболу хочется посмотреть без наших? Хочется. Чемпионат мира по хоккею? Хочется. Обидно, что нас там нет? Очень обидно.

Когда я сказал, что лучше Олимпиады люди ничего не придумали, поднялась волна критики. Сейчас все те, кто нас учит родину любить, уже проклинают олимпийское движение. Хочу сказать, что народная любовь, что ветер.

А момент такой политической конъюнктуры здесь настолько легкий и чувствительный, что тренд может меняться просто в течение дня несколько раз.

Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, которые сидят на диване и пыхтят, что не надо показывать. Мы же думаем о стране, о наших детях.

А как мы будем воспитывать нашу молодежь, если они не будут иметь возможности хотя бы по телевизору смотреть на лучшие образцы сборных. В любых видах спорта.

А то, что нужно активно развивать наши виды спорта, показывать, но этим мы и занимаемся. Я уже точно, пробивал лыжные трансляции», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

9 комментариев
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Губерниев правильные вещи говорит. Пьяный, наверное.
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Ответ Александр Сачков
Проблема не столько в том, что кто-то смотрит. А в том, что за права на просмотр соревнования, откуда нас изгнали, кто-то заплатил деньги. Кто хотел бы, полагаю, пиратку в интернете нашел бы всегда.
чет не видел таких претензий, может пропустил?
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Эта концепция и для порно подойдет.
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Губер в адеквате?! Такое бывает???
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Когда губерниев стал адекватным? Про ничушкина правильно сказал, и теперь вот. Что происходит?
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Что может пробить губер разве что дно так он его давно пробил?
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Ответ Yury Sin
Губерниев правильные вещи говорит. Пьяный, наверное.
Нет. Просто защищает своего работодателя. Нормальная корпоративная этика.
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Ответ Александр Сачков
Проблема не столько в том, что кто-то смотрит. А в том, что за права на просмотр соревнования, откуда нас изгнали, кто-то заплатил деньги. Кто хотел бы, полагаю, пиратку в интернете нашел бы всегда.
Нас много раз на ЧМ по футболу не пускали и что теперь? Если рейтинги хорошие, то почему не показать хороший хоккей?
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