Губерниев о ЧМ-2024: «Мнение простое: «Не хочешь смотреть – переключи». Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, сидящих на диване и пыхтящих, что не надо показывать»

Дмитрий Губерниев оценил высказывания специалистов о нежелании смотреть ЧМ по хоккею.

«Мое мнение очень простое: «Если не хочешь смотреть – переключи».

Чемпионат Европы по футболу хочется посмотреть без наших? Хочется. Чемпионат мира по хоккею? Хочется. Обидно, что нас там нет? Очень обидно.

Когда я сказал, что лучше Олимпиады люди ничего не придумали, поднялась волна критики. Сейчас все те, кто нас учит родину любить, уже проклинают олимпийское движение. Хочу сказать, что народная любовь, что ветер.

А момент такой политической конъюнктуры здесь настолько легкий и чувствительный, что тренд может меняться просто в течение дня несколько раз.

Не стоит обращать внимание на горе-хейтеров, которые сидят на диване и пыхтят, что не надо показывать. Мы же думаем о стране, о наших детях.

А как мы будем воспитывать нашу молодежь, если они не будут иметь возможности хотя бы по телевизору смотреть на лучшие образцы сборных. В любых видах спорта.

А то, что нужно активно развивать наши виды спорта, показывать, но этим мы и занимаемся. Я уже точно, пробивал лыжные трансляции», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.