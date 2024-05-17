Гальченюк получит до 88 млн рублей за сезон в «Амуре» (Михаил Зислис)

Алекс Гальченюк заработает в «Амуре» до 88 млн рублей за следующий сезон.

Ранее хабаровский клуб подписал контракт с 30-летним форвардом сроком на один год.

Как сообщает журналист Михаил Зислис, зарплата Гальченюка составит 80 миллионов рублей, еще 8 миллионов игрок сможет получить в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за СКА. На его счету 42 (16+26) очка за 61 игру регулярного чемпионата при полезности «плюс 13».

В плей-офф он провел 9 матчей, заработав 5 (2+3) баллов за результативность при полезности «плюс 5».