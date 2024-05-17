Гальченюк получит до 88 млн рублей за сезон в «Амуре» (Михаил Зислис)

Теги СКА Амур КХЛ Алекс Гальченюк Михаил Зислис деньги Хоккей

Алекс Гальченюк заработает в «Амуре» до 88 млн рублей за следующий сезон.

Ранее хабаровский клуб подписал контракт с 30-летним форвардом сроком на один год.

Как сообщает журналист Михаил Зислис, зарплата Гальченюка составит 80 миллионов рублей, еще 8 миллионов игрок сможет получить в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за СКА. На его счету 42 (16+26) очка за 61 игру регулярного чемпионата при полезности «плюс 13». 

В плей-офф он провел 9 матчей, заработав 5 (2+3) баллов за результативность при полезности «плюс 5».

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4 комментария
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Логично - надо успеть заработать в России, ведь здесь он не надолго.
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Зря взяли его) Он явно не сможет вытянуть Амур на новый уровень. Вообще ни лидер ни разу
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ОтСКА получил за расторжение и здесь 88 -жизнь прекрасна.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Логично - надо успеть заработать в России, ведь здесь он не надолго.
А где он ещё нужен как хоккеист?
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