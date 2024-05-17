«Чикаго» про обвинения в домогательствах: «Провели тщательное расследование. Люди, указанные госпожой Сандерс, никогда не были сотрудниками «Блэкхокс»

Теги происшествия Чикаго НХЛ девушки и спорт Хоккей

«Чикаго» отреагировал на заявления экс-сотрудницы про сексуальные домогательства.

Ранее стало известно, что экс-сотрудница «Блэкхокс» из числа коренных народов Нина Сандерс подала в суд на клуб и его благотворительный фонд, обвинив их в нарушении устного договора, мошенничестве и сексуальных домогательствах.

«Чикаго Блэкхокс» придерживаются политики нулевой толерантности к неправомерным действиям и очень серьезно относятся к заявлениям о домогательствах на рабочем месте.

В ответ на заявления госпожи Сандерс организация немедленно провела тщательное расследование с привлечением внешнего юриста, включая опросы внутренних и внешних сторон, а также анализ соответствующих материалов и цифровых записей.

Основываясь на имеющейся у нас информации, мы обнаружили недостаточно доказательств для подтверждения ее утверждений.

Следует отметить, что люди, указанные госпожой Сандерс, не являются и никогда не были независимымы подрядчиками или сотрудниками «Чикаго Блэкхокс», – говорится в заявлении клуба НХЛ.

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7 комментариев
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Обломинго!
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снова Кори Перри?
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Изначально весь "хитрый" план мадам Сандерс состоял в желании срубить нахаляву бабок.
Не срослось )))
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Ответ Ебздрогыч
Обломинго!
Еще не вечер. Щас тяжелая артиллерия фемок подтянется
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Так она говорила о "мужчинах, работавших с организацией (т.е. с благотворительным фондом при команде)". Это настолько расплывчатое понятие, что под него подпадает вообще любой прохожий, забредший на собрание благотворительного фонда. К ней пристал какой-то левый мужик, а она подает за это в суд иск на "Чикаго". Фемки там вообще чокнулись при молчаливой согласии общества.
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Скво соврала
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Клубы прославляют индейских героев, а индейцам это почему то не нравится. Странные люди.
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