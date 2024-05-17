«Чикаго» про обвинения в домогательствах: «Провели тщательное расследование. Люди, указанные госпожой Сандерс, никогда не были сотрудниками «Блэкхокс»

«Чикаго» отреагировал на заявления экс-сотрудницы про сексуальные домогательства.

Ранее стало известно, что экс-сотрудница «Блэкхокс» из числа коренных народов Нина Сандерс подала в суд на клуб и его благотворительный фонд, обвинив их в нарушении устного договора, мошенничестве и сексуальных домогательствах.

«Чикаго Блэкхокс» придерживаются политики нулевой толерантности к неправомерным действиям и очень серьезно относятся к заявлениям о домогательствах на рабочем месте.

В ответ на заявления госпожи Сандерс организация немедленно провела тщательное расследование с привлечением внешнего юриста, включая опросы внутренних и внешних сторон, а также анализ соответствующих материалов и цифровых записей.

Основываясь на имеющейся у нас информации, мы обнаружили недостаточно доказательств для подтверждения ее утверждений.

Следует отметить, что люди, указанные госпожой Сандерс, не являются и никогда не были независимымы подрядчиками или сотрудниками «Чикаго Блэкхокс», – говорится в заявлении клуба НХЛ.