Генменеджер «Ак Барса» о Шипачеве: «Ищем решение. Оно будет сложным, возможно. Хоккей становится быстрее, а игроки не молодеют»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Марат Валиуллин прокомментировал возможное расставание «Ак Барса» и Вадима Шипачева.

Договор нападающего и клуба рассчитан до завершения следующего сезона.

– Мы с Вадимом общались. То, что он переподписал сейчас контракт с понижением зарплаты, это неправда.

Общаемся с его агентом, ищем решение. Возможно, оно будет сложным для клуба. Когда мы брали Вадима, то мы понимали, почему подписываем контракт на этот срок.

Но время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют.

– Можем ли поместить Шипачева в список отказов?

– Мы никогда такого не делали.

Все споры будут решаться обоюдно, в диалоге. Помещение в список отказов – последняя инстанция, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В прошедшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

6 комментариев
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на выход
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Да ,с приглашением Шипачёва Ак Барс крупно "пролетел " финансово и в игровом от него плане !
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Когда мы брали Вадима, то мы понимали, почему подписываем контракт на этот срок.

Но время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют.
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Так если понимали, какие претензии к возрасту? Предложили длительный контракт, чтобы выиграть конкуренцию за игрока у других клубов - будьте добры нести ответственность. Я так это понимаю.
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Над Динамо смеялись, когда Вадик "ушёл" за рубль...
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Домой пора, в Севу, поиграть ещё сезон-другой, передать опыт молодым игрокам и завершить карьеру в родном клубе.
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Ответ Hola Hola
Когда мы брали Вадима, то мы понимали, почему подписываем контракт на этот срок. Но время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют. --------------------------- Так если понимали, какие претензии к возрасту? Предложили длительный контракт, чтобы выиграть конкуренцию за игрока у других клубов - будьте добры нести ответственность. Я так это понимаю.
Какая конкуренция, еле еле пристроили за 1000 рублей
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