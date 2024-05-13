Генменеджер «Ак Барса» о Шипачеве: «Ищем решение. Оно будет сложным, возможно. Хоккей становится быстрее, а игроки не молодеют»

Марат Валиуллин прокомментировал возможное расставание «Ак Барса» и Вадима Шипачева.

Договор нападающего и клуба рассчитан до завершения следующего сезона.

– Мы с Вадимом общались. То, что он переподписал сейчас контракт с понижением зарплаты, это неправда.

Общаемся с его агентом, ищем решение. Возможно, оно будет сложным для клуба. Когда мы брали Вадима, то мы понимали, почему подписываем контракт на этот срок.

Но время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют.

– Можем ли поместить Шипачева в список отказов?

– Мы никогда такого не делали.

Все споры будут решаться обоюдно, в диалоге. Помещение в список отказов – последняя инстанция, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В прошедшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.