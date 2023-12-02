Браташ о 3:2 с «Сибирью»: «Рады результату, давно не брали два очка, даже забыли, как это делается. Ребята молодцы, играли до конца, честно боролись»

Теги Сибирь Лада Олег Браташ КХЛ Георгий Солянников Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против «Сибири» (3:2 Б).

«Рады результату, давно не брали два очка, даже забыли, как это делается. Ребята молодцы, играли до конца, честно боролись – в награду им эта победа.

Я не считаю, что мы играем в сугубо оборонительный хоккей. Мы всегда хотим играть в атаке, но соперник с этим не согласен и не всегда позволяет.

Солянников пропустил игру из-за ротации, у нас всегда кто-то из взрослых защитников отдыхает. Мы давно ждем возвращения канадцев, но пока дождаться никак не можем», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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1 комментарий
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С трудной победой Олег вашу команду -молодцы !
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