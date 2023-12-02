Браташ о 3:2 с «Сибирью»: «Рады результату, давно не брали два очка, даже забыли, как это делается. Ребята молодцы, играли до конца, честно боролись»

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против «Сибири» (3:2 Б).

«Рады результату, давно не брали два очка, даже забыли, как это делается. Ребята молодцы, играли до конца, честно боролись – в награду им эта победа.

Я не считаю, что мы играем в сугубо оборонительный хоккей. Мы всегда хотим играть в атаке, но соперник с этим не согласен и не всегда позволяет.

пропустил игру из-за ротации, у нас всегда кто-то из взрослых защитников отдыхает. Мы давно ждем возвращения канадцев, но пока дождаться никак не можем», – сказал главный тренер «Лады» .