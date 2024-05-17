Лавиолетт – третий тренер в истории НХЛ, выводивший 4 разные команды в финал конференции или полуфинал плей-офф

Питер Лавиолетт – 3-й тренер в истории НХЛ, выводивший 4 команды в топ-4 плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка выбил «Каролину» во втором раунде Кубка Стэнли (4-2, 5:3 в шестом матче).

В финале Востока команда встретится с победителем серии «Флорида» – «Бостон» (3-2 после 5 игр).

вывел в финал конференции (или полуфинал плей-офф) уже 4-ю команду в своей карьере. Он выиграл с «Каролиной» в 2006 году, а также довел до финала «Филадельфию» в 2010-м и «Нэшвилл» в 2017-м.

Специалист присоединился к (5 команд – 3 выхода в финал с «Сент-Луисом», 5 Кубков Стэнли с «Монреалем» при 6 выходах в полуфинал, 1 полуфинал с «Баффало», 1 Кубок с «Питтсбургом», 3 Кубка с «Детройтом» при 5 выходах в финал конференции) и (4 команды – финалы с «Нью-Джерси»-2012 и «Сан-Хосе»-2016, финал конференции с «Сан-Хосе»-2019, «Вегасом»-2020 и «Далласом»-2023, полуфинал с «Вегасом»-2021).