Лавиолетт – третий тренер в истории НХЛ, выводивший 4 разные команды в финал конференции или полуфинал плей-офф

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Скотти Боумэн Питер Дебур Хоккей

Питер Лавиолетт – 3-й тренер в истории НХЛ, выводивший 4 команды в топ-4 плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка выбил «Каролину» во втором раунде Кубка Стэнли (4-2, 5:3 в шестом матче). 

В финале Востока команда встретится с победителем серии «Флорида» – «Бостон» (3-2 после 5 игр). 

Лавиолетт вывел в финал конференции (или полуфинал плей-офф) уже 4-ю команду в своей карьере. Он выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, а также довел до финала «Филадельфию» в 2010-м и «Нэшвилл» в 2017-м. 

Специалист присоединился к Скотти Боумэну (5 команд – 3 выхода в финал с «Сент-Луисом», 5 Кубков Стэнли с «Монреалем» при 6 выходах в полуфинал, 1 полуфинал с «Баффало», 1 Кубок с «Питтсбургом», 3 Кубка с «Детройтом» при 5 выходах в финал конференции) и Питеру Дебуру (4 команды – финалы с «Нью-Джерси»-2012 и «Сан-Хосе»-2016, финал конференции с «Сан-Хосе»-2019, «Вегасом»-2020 и «Далласом»-2023, полуфинал с «Вегасом»-2021). 

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10 комментариев
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Ну что сказать, да и сезон показал, что хороший тренер у Рейнджерс, но хочется значительно больше сказать о нём по окончании Кубка Стэнли, а поэтому повременим с эпитетами для Питера…)
+9
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+9
Боумэн просто зверь
+5
0
+5
Ответ Александр Филиппов
финал конференции иди полуфинал плей-офф. одно и тоже 🤔
Просто до 1982 года и в 2021 году финалов конференции как таковых не было.
+3
0
+3
Пока Рейнджерс выглядит только третьим претендентом. Флорида и Даллас помощнее
+2
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+1
Странно, что он до сих пор без Джека Адамса
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0
Жаль, что с Ови не доходили до полуфинала.
0
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Ответ Александр Балабанов
Просто до 1982 года и в 2021 году финалов конференции как таковых не было.
а! спасибо 🤝
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