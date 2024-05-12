Лавиолетт о прогрессе Лафреньера: «Алексис играет с Панариным и Трочеком, но нельзя сбрасывать со счетов то, как Лаф вырос за сезон. Он становится более уверенным в себе»
Питер Лавиолетт поделился мыслями о прогрессе в игре Алексиса Лафреньера.
Форвард Рейнджерс набрал 57 (28+29) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф нападающий отметился 10 (4+6) баллами в 8 играх.
«Алексис играет в звене с Артемием Панариным, который зарекомендовал себя как один из лучших игроков лиги, а также Винсентом Трочеком – рабочая лошадка, центральный нападающий, который делает очень много вещей.
Но нельзя сбрасывать со счетов то, что делает Лаф, учитывая его уровень мастерства и то, как он вырос за этот сезон.
Думаю, он становится более уверенным в себе по мере развития сезона и по мере хода плей-офф», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.