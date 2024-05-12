Лавиолетт о прогрессе Лафреньера: «Алексис играет с Панариным и Трочеком, но нельзя сбрасывать со счетов то, как Лаф вырос за сезон. Он становится более уверенным в себе»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Винсент Трочек Алексис Лафреньер Хоккей

Питер Лавиолетт поделился мыслями о прогрессе в игре Алексиса Лафреньера.

Форвард Рейнджерс набрал 57 (28+29) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф нападающий отметился 10 (4+6) баллами в 8 играх.

«Алексис играет в звене с Артемием Панариным, который зарекомендовал себя как один из лучших игроков лиги, а также Винсентом Трочеком – рабочая лошадка, центральный нападающий, который делает очень много вещей.

Но нельзя сбрасывать со счетов то, что делает Лаф, учитывая его уровень мастерства и то, как он вырос за этот сезон.

Думаю, он становится более уверенным в себе по мере развития сезона и по мере хода плей-офф», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

4 комментария
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Мне тоже Лафреньер зашёл! Особенно сейчас в плей-офф, он как Фигаро и тут и там, постоянно в борьбе и на острие, даже порой ощущение, что с площадки не уходит! Очень полезный и эффективный игрок!!!
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Алексей, безусловно добавил!
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В этом сезоне безусловно добавил, а то я уже было на нем крест поставил ... Но суперзвездой ему так и не стать
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