Лавиолетт о прогрессе Лафреньера: «Алексис играет с Панариным и Трочеком, но нельзя сбрасывать со счетов то, как Лаф вырос за сезон. Он становится более уверенным в себе»

Питер Лавиолетт поделился мыслями о прогрессе в игре Алексиса Лафреньера.

Форвард Рейнджерс набрал 57 (28+29) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .

В плей-офф нападающий отметился 10 (4+6) баллами в 8 играх.

«Алексис играет в звене с , который зарекомендовал себя как один из лучших игроков лиги, а также – рабочая лошадка, центральный нападающий, который делает очень много вещей.

Но нельзя сбрасывать со счетов то, что делает Лаф, учитывая его уровень мастерства и то, как он вырос за этот сезон.

Думаю, он становится более уверенным в себе по мере развития сезона и по мере хода плей-офф», – сказал главный тренер «Рейнджерс» .