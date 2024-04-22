Хозяева выиграли 6 матчей подряд на старте плей-офф НХЛ. Это 5-й такой случай в истории и 1-й с 1970 года

Теги Рейнджерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Виннипег Хоккей

Хозяева выиграли 6 матчей подряд на старте плей-офф НХЛ.

Во всех 6 сериях первого раунда, где прошли первые матчи, счет стал 1-0 в пользу хозяев. 

Победы одержали «Каролина» (в игре с «Айлендерс»), «Бостон» (с «Торонто»), «Флорида» (с «Тампой»), «Рейнджерс» (с «Вашингтоном»), «Виннипег» (с «Колорадо») и «Ванкувер» (с «Нэшвиллом»). 

Ранее в истории плей-офф НХЛ было только 4 серии из 6+ подряд побед хозяев со старта розыгрыша – в 1965 году (10 побед), 1959-м (9), 1962-м (8) и 1970-м (8). 

4 комментария
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В 70-м году было всего 4 пары в первом раунде, так что сейчас 6 победителей это еще круче
+6
0
+6
В НБА вообще все 8 хозяев победили
+6
-1
+5
да, пока без сенсаций, кто выше в регулярке, тот и выигрывает, надеюсь пока выигрывает.
+1
0
+1
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