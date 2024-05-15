Генменеджер «Трактора» о новом тренере Гру: «Так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций. Перед нами самые высокие задачи – пытаемся выиграть Кубок Гагарина»
Генменеджер «Трактора» высказался о новом главном тренере команды.
Челябинский клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.
– Который день не утихают споры насчет назначения Бенуа Гру главным тренером «Трактора». Ожидали, что поднимется такая волна?
– Это ожидаемо. Мы так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций и много комментариев. Появилось много людей, которые считают, что это решение приведет к краху «Трактора». Но я отношусь к такому спокойно. Быть под давлением – это часть моей работы.
Понимаю, что мы делаем новости, а люди могут их трактовать по-своему. Сопутствующее недовольство – часть процесса. Меня это из седла не выбивает. И в клубе есть коллеги, которые меня поддерживают, и мы идем одним фронтом. Моя цель как менеджера не меняется, и руководители ставят перед нашей командой самые высокие задачи. Мы пытаемся это воплотить в жизнь и выиграть Кубок Гагарина, – сказал Алексей Волков.
А если серьёзно, то конечно это не красиво. Заварухин наладил ситуацию в Тракторе, сумел подготовить его к решающим играм сезона, грохнул Динамо, которое выиграло регулярку, вышел в полуфинал. Хотя, казалось, что и с СЮ ловить особо нечего. Но, Трактор реально завёлся и попер как трактор. Человек заслуживает шанса поработать дальше, продолжить то за что взялся уже полноценно, с начала сезона, самостоятельно подготовить команду к сезону. Но, увы, оказался не у дел. Судя по всему, на него изначально не рассчитывали и не ждали что он выстрелит, а у него получилось. Но, он обязательно найдёт работу. Думаю, на него многие руководители команд обратили внимание и этот специалист будет востребован. Хочется пожелать ему удачи и успехов в дальнейшем.
ЗЫ: Волков был лучшим генменом за многие годы. С удовольствием бы махнул Курьянова в Трактор, на него.