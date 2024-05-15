Генменеджер «Трактора» о новом тренере Гру: «Так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций. Перед нами самые высокие задачи – пытаемся выиграть Кубок Гагарина»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Бенуа Гру Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о новом главном тренере команды.

Челябинский клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Который день не утихают споры насчет назначения Бенуа Гру главным тренером «Трактора». Ожидали, что поднимется такая волна?

– Это ожидаемо. Мы так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций и много комментариев. Появилось много людей, которые считают, что это решение приведет к краху «Трактора». Но я отношусь к такому спокойно. Быть под давлением – это часть моей работы.

Понимаю, что мы делаем новости, а люди могут их трактовать по-своему. Сопутствующее недовольство – часть процесса. Меня это из седла не выбивает. И в клубе есть коллеги, которые меня поддерживают, и мы идем одним фронтом. Моя цель как менеджера не меняется, и руководители ставят перед нашей командой самые высокие задачи. Мы пытаемся это воплотить в жизнь и выиграть Кубок Гагарина, – сказал Алексей Волков.

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15 комментариев
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Это не буря эмоций - это реакция на скотство ( когда обещали оставить в команде при двух раундах плей-офф - и обманули уволив )
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Ответ Хесус НаваС
Удачи Волкову,многие его недооценивают,А это сильный специалист,но профаны,которые смотрят хоккей раз в полгода и гордятся бронзой,которая никому не нужна,пусть мимо проходят
Такой сильный, что из Авангарда выгнали)
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зине!
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Если учитывать что штаб квартира магазинов КБ находится в Челябинске, видимо слив данных из Москвы пошёл, сообщили из столичных магазинов, что к ним ходит Кожевников и его реакция будет очень негативной.
А если серьёзно, то конечно это не красиво. Заварухин наладил ситуацию в Тракторе, сумел подготовить его к решающим играм сезона, грохнул Динамо, которое выиграло регулярку, вышел в полуфинал. Хотя, казалось, что и с СЮ ловить особо нечего. Но, Трактор реально завёлся и попер как трактор. Человек заслуживает шанса поработать дальше, продолжить то за что взялся уже полноценно, с начала сезона, самостоятельно подготовить команду к сезону. Но, увы, оказался не у дел. Судя по всему, на него изначально не рассчитывали и не ждали что он выстрелит, а у него получилось. Но, он обязательно найдёт работу. Думаю, на него многие руководители команд обратили внимание и этот специалист будет востребован. Хочется пожелать ему удачи и успехов в дальнейшем.
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Ответ Xell
Такой сильный, что из Авангарда выгнали)
Плюсую )
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Плюсую )
Это при том, что я не фанат Трактора. Но живу в Челябинске и хочу видеть сильный Трактору. Хочу финал КГ Металлург—Трактор. Но с такими Волковым и Савиным, хрен я его дождусь)
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Ответ romanbanan
Меня многие закидают виртуальными камнями, но я считаю, что много лет Трактору как раз и не хватает вот этого профессионального подхода с отходом от имиджа «своей заводской команды». Только безжалостный профессионализм и никакого «пацанства» что ли.
Трактор просто вытер ноги о тренера, который им бронзу принес. А Савины, Волковы Текслеры медали вешают и говорят да не что вы, это мы сделали. Посмотрим на Гру. Если не зайдет, вместе с ним выкинуть и Савина и Волкова, туда же. В ВХЛ, пусть опыта набираются епт)
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Полуфинал - это чудо имени Заварухина, но он видимо вскружил голову горе менеджеру, теперь про кубок 🏆 просто забудь (не в обиду челябинцам)
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Полуфинал - это чудо имени Заварухина, но он видимо вскружил голову горе менеджеру, теперь про кубок 🏆 просто забудь (не в обиду челябинцам)
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Меня многие закидают виртуальными камнями, но я считаю, что много лет Трактору как раз и не хватает вот этого профессионального подхода с отходом от имиджа «своей заводской команды». Только безжалостный профессионализм и никакого «пацанства» что ли.
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Заварухин Динамо вынес 4—0.Трактор никогда, ни в СССР, ни в чемпионате России, даже с самим Белоусовым великим и то не мог их победить. За одно это+бронзу он заслужил право на еще 1 сезон. Чела слили в наглую просто, а сейчас Волков нам втирает, что он не понимает, почему пошли негативные отзывы и комментарии. И тут же говорит, да мне вообще на них пофиг. На болельщиков положили болт, понятно. В общем если "эксперимент Гру" не оправдается, собирай чемодан и иди на получение опыта в "Челмет".
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Мечтатели.Думают взяли канадского тренера и кубок у них.А как же вы будете смотреть в глаза Алексею Заварухину,если вдруг иностранец не потянет.
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Ответ Xell
Такой сильный, что из Авангарда выгнали)
Он сам ушел. Учи матчасть.
ЗЫ: Волков был лучшим генменом за многие годы. С удовольствием бы махнул Курьянова в Трактор, на него.
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Ответ DimaNN
Если учитывать что штаб квартира магазинов КБ находится в Челябинске, видимо слив данных из Москвы пошёл, сообщили из столичных магазинов, что к ним ходит Кожевников и его реакция будет очень негативной. А если серьёзно, то конечно это не красиво. Заварухин наладил ситуацию в Тракторе, сумел подготовить его к решающим играм сезона, грохнул Динамо, которое выиграло регулярку, вышел в полуфинал. Хотя, казалось, что и с СЮ ловить особо нечего. Но, Трактор реально завёлся и попер как трактор. Человек заслуживает шанса поработать дальше, продолжить то за что взялся уже полноценно, с начала сезона, самостоятельно подготовить команду к сезону. Но, увы, оказался не у дел. Судя по всему, на него изначально не рассчитывали и не ждали что он выстрелит, а у него получилось. Но, он обязательно найдёт работу. Думаю, на него многие руководители команд обратили внимание и этот специалист будет востребован. Хочется пожелать ему удачи и успехов в дальнейшем.
Кб появилось в Копейске, на кхл мать обамы имеет большее влияние чем кб и прочяя ерунда которую вы натягиваете на глобус. Если вы не смотрели ни одного матча Трактора в плоф, то на каком основании вы пишите комментарии об этом клубе?
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