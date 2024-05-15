Генменеджер «Трактора» о новом тренере Гру: «Так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций. Перед нами самые высокие задачи – пытаемся выиграть Кубок Гагарина»

Генменеджер «Трактора» высказался о новом главном тренере команды.

Челябинский клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Который день не утихают споры насчет назначения Бенуа Гру главным тренером « ». Ожидали, что поднимется такая волна?

– Это ожидаемо. Мы так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций и много комментариев. Появилось много людей, которые считают, что это решение приведет к краху «Трактора». Но я отношусь к такому спокойно. Быть под давлением – это часть моей работы.

Понимаю, что мы делаем новости, а люди могут их трактовать по-своему. Сопутствующее недовольство – часть процесса. Меня это из седла не выбивает. И в клубе есть коллеги, которые меня поддерживают, и мы идем одним фронтом. Моя цель как менеджера не меняется, и руководители ставят перед нашей командой самые высокие задачи. Мы пытаемся это воплотить в жизнь и выиграть , – сказал .