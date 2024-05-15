Щитов об игре сборной Канады: «Может быть, еще чешское пиво дает о себе знать»

Никита Щитов поделился мнением об игре сборной Канады на ЧМ в Чехии.

В третьей игре группового этапа чемпионата мира Канада, ведя 6:1, пропустила пять шайб в третьем периоде от австрийцев. В овертайме Канада смогла победить.

«У сборной Австрии была запредельная мотивация и хорошая реализация моментов, их вратарь выручал.

Недонастрой у Канады. Может быть, еще чешское пиво дает о себе знать, все-таки чемпионат мира многие игроки расценивают как туристическую поездку в Европу. Хотят немножко расслабиться, погулять по барам. Хорошее пиво – одно из лучших в мире, поэтому, возможно, они это все совмещают.

Основной сезон у многих в НХЛ, они его закончили, на контракт выступление на ЧМ никак не влияет. Получают удовольствие, не настраиваются на соперника, отсюда и такой результат», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.