Ванкувер – Эдмонтон где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 17 мая
В пятницу, 17 мая, сыграют Ванкувер и Эдмонтон в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ванкувер – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
Последние матчи Ванкувер
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 5 – 4
Последние матчи Эдмонтон
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 5 – 4
Прогноз на пятый матч Ванкувер – Эдмонтон
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