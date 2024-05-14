Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на пятый матч 17 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 2 – 2 (5 : 4, 3 : 4 ОТ, 4 : 3, 2 : 3)

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В четвертом матче серии вновь можно было бы сказать, что игра в большинстве оказала решающее значение на результат поединка. В какой-то степени это действительно так, хоть удалялись на этот раз команды по минимуму. Но в первом периоде хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» получили шесть минут большинства. Причем во втором случае Эвандер Кейн заработал две плюс две минуты, но результат оказался нулевым. Гости долго кружили у ворот Кэлвина Пикара, именно его на этот раз решил выпустить в основе Крис Кноблаух, но к заброшенным шайбам это не привело. У хозяев в первом периоде была лишь одна возможность поиграть в большинстве, и результат оказался прямо противоположным. Как это чаще всего бывает, гол соорудили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. «Эдмонтон» вышел вперед. Во втором периоде продолжилась обоюдоострая игра. Гостям нужно было отыгрываться, и атаковали они острее. В одном из эпизодов шайба попала в штангу ворот Пикара. На противоположной стороне площадки у Артура Шилова тоже хватало работы. Пару раз он спас свою команду, тем более всю вторую половину периода хозяева владели инициативой и порой надолго запирали хоккеистов «Кэнакс» в их зоне. В конце концов давление привело ко второй заброшенной шайбе. Выход два в одного, и Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество своей команды.

Но это были еще цветочки. Основные события развернулись в третьем периоде. Сначала гости смогли выстоять в меньшинстве и вновь во многом благодаря удачным действиям Шилова, а вскоре Конор Гарланд все же смог сократить отставание в счете. Очередное очко на свой бомбардирский счет записал в этой атаке Никита Задоров. «Ванкувер» в этом розыгрыше плей-офф славится тем, что может выходить из самых сложных ситуаций. Уже в серии с «Эдмонтоном» команда совершала камбэк. Вот и на этот раз удалось сравнять счет. За две с половиной минуты до конца периода Рик Токкет снял Шилова, выпустил шестого полевого игрока. Брок Босер не стал ничего выдумывать, бросил шайбу в скопление игроков на пятаке, и она от Дакоты Джошуа отскочила в ворота хозяев. Тут все подумали о втором овертайме в этой серии. Но «нефтяники» нашли силы на еще одну результативную атаку. Драйзайтль пасом из-за ворот нашел Эвана Бушара, и защитник стал автором победного гола. В Ванкувере командам придется начинать все сначала. На пятый матч серии букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

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