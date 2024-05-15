Дементьев о Ничушкине: «Если «запрещенные препараты» – наркотики, жалеть его нельзя. Разговоры, что он может пока поиграть в России, вредят нашей репутации. Не надо превращать хоккей в мусоросборник»

Теги дисквалификации происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Валерий Ничушкин Хоккей

Алексей Дементьев высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Вот уже сутки прошли с момента отстранения Ничушкина, и в информационное поле вылилось много интересной информации. Глубоко уверен, что если «запрещенные препараты» – это еще и наркотики, то ни в коем случае нельзя человека жалеть и искать оправдания, а наказывать по всей строгости.

Своей игрой человек становится кумиром для молодежи, а своим поведением в жизни чему он их учит? Чем больше популярность личности, тем выше его ответственность перед обществом.

Считаю, что все разговоры о том, что он может приехать в Россию на какое-то время поиграть здесь, пока у него там отстранение, вредят нашей с вами репутации и отношению к чистоте спорта.

Для людей совершающих неоднократно неправомерные поступки не должно быть нигде тихой гавани. А наш хоккей не надо превращать в мусоросборник, пусть даже и признанных талантов. Сначала исправление – потом прощение», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

 «Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

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17 комментариев
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Репутация КХЛ - что-то из области фантастики
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Ответ Lermont
Репутация КХЛ - что-то из области фантастики
Ой да ладно. На сколько за кокаин отстраняют в НХЛ?
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Ой да ладно. Репутация. Гальченюк играет в лиге, сейчас ещё с аризоны любителя порошка подтянут в спартак. Да и как мне кажется, скоро любители группового секса подтянутся к нам.
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Нельзя испортить то, что уже испорчено.
Я про репутацию КХЛ.
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Опять срезал в плове Колорадо, ужасно жаль, конечно, эту команду, но надо было этот "актив" обменивать по ходу сезона. Теперь пожинают плоды.
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"...все разговоры о том, что он может приехать в Россию на какое-то время поиграть здесь..."
Каким образом, при действующем контракте с "Колорадо", контракт в силе и не расторгнут?
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Ну как наркоман может играть в России, если кому-то из команд плевать на репутацию клуба, на плохой пример для молодежи, но как он будет допущен, если он не пройдет проверку на допинг и будет дисквалифицирован на несколько лет?
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Ответ Alex1104
Ой да ладно. На сколько за кокаин отстраняют в НХЛ?
А сколько людей попались в НХЛ на кокаине?
Если ты про Кузю и ЧМ, не кого не хочут отмазывать но ИИХФ ,вернее международное ВАДА тоже игнорирует то что там происходит в США, в их закрытых лигах.Типо это такой ту вей процесс, и туда и сюда одинаково работает.
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Ответ Маша Шукшина
Ну как наркоман может играть в России, если кому-то из команд плевать на репутацию клуба, на плохой пример для молодежи, но как он будет допущен, если он не пройдет проверку на допинг и будет дисквалифицирован на несколько лет?
Как у нас проверки на допинг проходят известно еще после дисквалификаций наших олимпийцев)
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Ответ Dragon10
Войнов, Буше, Гальченюк не отразились на репутации КХЛ, а Ничушкин вдруг не мил? Хотя он вряд ли сам стремится домой, тем более он отстранён пока и контракт с ним не расторгнут
Да и не уберут его, он трусы, побоятся потерять сильного игрока. В след сезоне продолжит играть, может даже в другом клубе.
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Ответ Penguinator
Ой да ладно. Репутация. Гальченюк играет в лиге, сейчас ещё с аризоны любителя порошка подтянут в спартак. Да и как мне кажется, скоро любители группового секса подтянутся к нам.
А что не так с групповым сексом?
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Да, спасибо, забыл про него.
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Ответ Penguinator
Ой да ладно. Репутация. Гальченюк играет в лиге, сейчас ещё с аризоны любителя порошка подтянут в спартак. Да и как мне кажется, скоро любители группового секса подтянутся к нам.
Комментарий удален модератором
Наш хоккей - мусоросборник с тех пор, как некоторые хозяева жизни возомнили себя тренерами...
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Нашей репутации уже ничего не повредит, а вот Ничушкину еще есть. куда падать. Так что лучше этого не делать, а постараться продолжить карьеру среди лучших.
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это реально вообще? сидеть на наркотиках и быть топовым нападающим как Ничушкин.Может там что то другое
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По себе видимо судит этот позорник дементьев.
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Войнов, Буше, Гальченюк не отразились на репутации КХЛ, а Ничушкин вдруг не мил? Хотя он вряд ли сам стремится домой, тем более он отстранён пока и контракт с ним не расторгнут
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