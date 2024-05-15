Дементьев о Ничушкине: «Если «запрещенные препараты» – наркотики, жалеть его нельзя. Разговоры, что он может пока поиграть в России, вредят нашей репутации. Не надо превращать хоккей в мусоросборник»

Алексей Дементьев высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Вот уже сутки прошли с момента отстранения , и в информационное поле вылилось много интересной информации. Глубоко уверен, что если «запрещенные препараты» – это еще и наркотики, то ни в коем случае нельзя человека жалеть и искать оправдания, а наказывать по всей строгости.

Своей игрой человек становится кумиром для молодежи, а своим поведением в жизни чему он их учит? Чем больше популярность личности, тем выше его ответственность перед обществом.

Считаю, что все разговоры о том, что он может приехать в Россию на какое-то время поиграть здесь, пока у него там отстранение, вредят нашей с вами репутации и отношению к чистоте спорта.

Для людей совершающих неоднократно неправомерные поступки не должно быть нигде тихой гавани. А наш хоккей не надо превращать в мусоросборник, пусть даже и признанных талантов. Сначала исправление – потом прощение», – сказал хоккейный агент и эксперт .

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?