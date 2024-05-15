Дементьев о Ничушкине: «Если «запрещенные препараты» – наркотики, жалеть его нельзя. Разговоры, что он может пока поиграть в России, вредят нашей репутации. Не надо превращать хоккей в мусоросборник»
Алексей Дементьев высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Вот уже сутки прошли с момента отстранения Ничушкина, и в информационное поле вылилось много интересной информации. Глубоко уверен, что если «запрещенные препараты» – это еще и наркотики, то ни в коем случае нельзя человека жалеть и искать оправдания, а наказывать по всей строгости.
Своей игрой человек становится кумиром для молодежи, а своим поведением в жизни чему он их учит? Чем больше популярность личности, тем выше его ответственность перед обществом.
Считаю, что все разговоры о том, что он может приехать в Россию на какое-то время поиграть здесь, пока у него там отстранение, вредят нашей с вами репутации и отношению к чистоте спорта.
Для людей совершающих неоднократно неправомерные поступки не должно быть нигде тихой гавани. А наш хоккей не надо превращать в мусоросборник, пусть даже и признанных талантов. Сначала исправление – потом прощение», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев
Я про репутацию КХЛ.
Каким образом, при действующем контракте с "Колорадо", контракт в силе и не расторгнут?
Если ты про Кузю и ЧМ, не кого не хочут отмазывать но ИИХФ ,вернее международное ВАДА тоже игнорирует то что там происходит в США, в их закрытых лигах.Типо это такой ту вей процесс, и туда и сюда одинаково работает.