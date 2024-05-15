Тренер «Эдмонтона» о 1-м старте 32-летнего вратаря Пикара в плей-офф: «Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей на этом уровне»
Тренер «Эдмонтона» остался доволен игрой 32-летнего вратаря Кэлвина Пикара.
«Ойлерс» обыграли «Ванкувер» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 2-2).
Канадец впервые вышел в старте на матч плей-офф и отразил 19 из 21 броска «Ванкувера».
До текущего сезона Кэлвин (139 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ) ни разу не играл в плей-офф. Он дебютировал в кубковых матчах в третьем матче серии с «Кэнакс», заменив Стюарта Скиннера после двух периодов.
«Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей на этом уровне», – сказал Крис Кноблаух.
Он не сообщил, кто будет стартовым вратарем «Эдмонтона» в 5-м матче серии, но отметил, что игра Пикара вселяла в тренеров уверенность.