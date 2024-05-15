32-летний вратарь «Эдмонтона» Пикар впервые вышел в старте на матч плей-офф НХЛ. Он отразил 19 бросков «Ванкувера» из 21

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Микко Коскинен Кэлвин Пикар Стюарт Скиннер Хоккей

32-летний вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар впервые сыграл в плей-офф в старте.

Канадец был признан второй звездой четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2). Он отразил 19 бросков из 21. 

Пикар (32 года 29 дней) стал самым возрастным вратарем «Ойлерс» на момент первого выхода в старте в кубковом матче. Он превзошел достижение Микко Коскинена от 2020 года (32 года 16 дней). 

До текущего сезона Кэлвин (139 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ) ни разу не играл в плей-офф. Он дебютировал в кубковых матчах в третьем матче серии с «Кэнакс», заменив Стюарта Скиннера после двух периодов. 

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1 комментарий
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Небо и земля в сравнении со Скиннером. Скиннер регулярно пускал каждый 5 бросок (как нефть с ним до сих пор не вылетела, удивляюсь), а товарищ пропускает лишь 1 из 10.
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