32-летний вратарь «Эдмонтона» Пикар впервые вышел в старте на матч плей-офф НХЛ. Он отразил 19 бросков «Ванкувера» из 21

32-летний вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар впервые сыграл в плей-офф в старте.

Канадец был признан второй звездой четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:2, 2-2). Он отразил 19 бросков из 21.

(32 года 29 дней) стал самым возрастным вратарем «Ойлерс» на момент первого выхода в старте в кубковом матче. Он превзошел достижение от 2020 года (32 года 16 дней).

До текущего сезона Кэлвин (139 матчей в регулярных чемпионатах ) ни разу не играл в плей-офф. Он дебютировал в кубковых матчах в третьем матче серии с «Кэнакс», заменив после двух периодов.