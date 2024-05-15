Бушар достиг отметки 40 очков в плей-офф за 37 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Лич и Орр

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар достиг отметки 40 очков в плей-офф за 37 матчей.

Игрок набрал 2 (1+1) балла в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:2, 2-2), став автором победной шайбы.

В активе 15 (4+11) очков в 9 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 41 (11+30) балл в 37 играх.

Быстрее отметки 40 очков в плей-офф достигли только 2 защитника в истории – (за 32 игры) и (за 33).

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» в 4-м матче серии (3:2). Бушар забил победный гол на 59:21, Джошуа сравнял счет минутой ранее