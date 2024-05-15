Бушар достиг отметки 40 очков в плей-офф за 37 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Лич и Орр

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Брайан Лич Бобби Орр Эван Бушар Хоккей

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар достиг отметки 40 очков в плей-офф за 37 матчей.

Игрок набрал 2 (1+1) балла в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2), став автором победной шайбы. 

В активе Бушара 15 (4+11) очков в 9 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 41 (11+30) балл в 37 играх. 

Быстрее отметки 40 очков в плей-офф достигли только 2 защитника в истории НХЛБрайан Лич (за 32 игры) и Бобби Орр (за 33). 

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» в 4-м матче серии (3:2). Бушар забил победный гол на 59:21, Джошуа сравнял счет минутой ранее

4 комментария
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Реинкарнация Пола Коффи в Эдмонтоне никак..
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Эван Бушар-Бушар? ))
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Ответ Vankouver
Эван Бушар-Бушар? ))
Эван-Эван)
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