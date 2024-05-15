Петтерссон остался без очков в 3 из 4 матчей серии с «Эдмонтоном». У форварда «Ванкувера» 1+3 в 10 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон остался без очков в 3 из 4 матчей серии с «Эдмонтоном».

Форвард «Ванкувера» остался без результативных действий в 4-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3, 2-2). 

В текущем плей-офф в активе 25-летнего шведа 4 (1+3) балла в 10 играх при полезности «минус 2». 

В минувшем регулярном чемпионате Петтерссон провел все 82 матча и набрал 89 (34+55) очков, став третьим бомбардиром команды. 

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4 комментария
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Комментарий удален модератором
Жаль, что Элиас выглядит так серо и неэффективно. Не знаю, может, травма какая-то его беспокоит. Вообще не напоминает себя самого. Был бы швед в своей, скажем так, хорошей форме (даже не в лучшей, а просто в хорошей), Ванкувер имел бы преимущество в серии с Эдмонтоном.
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Ответ борецЗАнеСправедливость
Комментарий удален модератором
а это очень трудно!
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Ответ разноцветный логотип
а это очень трудно!
То то и оно)
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