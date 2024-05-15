Петтерссон остался без очков в 3 из 4 матчей серии с «Эдмонтоном». У форварда «Ванкувера» 1+3 в 10 играх в плей-офф

Элиас Петтерссон остался без очков в 3 из 4 матчей серии с «Эдмонтоном».

Форвард «Ванкувера» остался без результативных действий в 4-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3, 2-2).

В текущем плей-офф в активе 25-летнего шведа 4 (1+3) балла в 10 играх при полезности «минус 2».

В минувшем регулярном чемпионате Петтерссон провел все 82 матча и набрал 89 (34+55) очков, став третьим бомбардиром команды.