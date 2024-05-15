Задоров в 4-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 броска и 4 хита за 22:01. У защитника 8 очков в 10 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров сделал результативную передачу в 4-м матче серии с «Эдмонтоном».

Защитник «Ванкувера» отметился в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3, 2-2). 

В активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 10 играх в текущем плей-офф при полезности «+3». 

Сегодня Задоров (22:01, 1:46 – в большинстве, 1:53 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодес Никитос, но надо бы вновь расчехлять пушку!
+2
-2
0
обидно , что при третьем голе был на площадке и довольно пассивен, при отличной игре в целом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий