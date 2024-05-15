Задоров в 4-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 броска и 4 хита за 22:01. У защитника 8 очков в 10 играх в плей-офф
Никита Задоров сделал результативную передачу в 4-м матче серии с «Эдмонтоном».
Защитник «Ванкувера» отметился в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3, 2-2).
В активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 10 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».
Сегодня Задоров (22:01, 1:46 – в большинстве, 1:53 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок.