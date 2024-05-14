Марун об отсутствии ответа «Флориде» за травму Маршанда: «Все задаются вопросом, почему я ничего не сделал. Не хочу подставлять команду, не хочу дисквалификации»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Патрик Марун Сэм Беннетт Хоккей

Патрик Марун объяснил, почему не отреагировал на травму Брэда Маршанда.

«Бостон» проиграл «Флориде» (2:3) в четвертом матче серии Кубка Стэнли. Эту игру пропустил капитан «Брюинс» Брэд Маршанд после силового приема Сэма Беннетта в третьем матче.

«Уверен, все задаются вопросом, почему я ничего не сделал. Нет такого, что я не пытался. Нет такого, что я не хотел что-то делать.

Я люблю нашего капитана, люблю ребят. Это непросто. Все ждут, чтобы я что-то сделал. Я стараюсь.

Но мы не может фокусироваться только на этом. Мы должны сосредоточиться на победе в матче.

Я не хочу подставлять команду. Не хочу получить дисквалификацию. Не хочу оставлять команду в меньшинстве.

Я разговаривал с капитаном, говорил с ребятами в раздевалке. Они понимают, что меня это беспокоит. Это самое главное», – сказал нападающий «Бостона» Патрик Марун.

3 комментария
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Ответ Garikus89
Чего они разводят спустя четыре дня и один сыгранный матч? Там момент выеденного яйца не стоит - сам полез, сам отскочил, сам упал, я даже не понимаю, как он сотрясение получил, его за годы долбили куда сильнее, а как с гуся вода была. А комментарии от игроков и тренера такие, как будто Маршанда минимум с локтя в голову на всех парах встретили)
Был повтор с интересного ракурса, да, маршанд пошел на силовой, но игрок флориды встретил его специально рукой в голову.
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