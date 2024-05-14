Марун об отсутствии ответа «Флориде» за травму Маршанда: «Все задаются вопросом, почему я ничего не сделал. Не хочу подставлять команду, не хочу дисквалификации»

Патрик Марун объяснил, почему не отреагировал на травму Брэда Маршанда.

« » проиграл «Флориде» (2:3) в четвертом матче серии Кубка Стэнли. Эту игру пропустил капитан «Брюинс» после силового приема в третьем матче.

«Уверен, все задаются вопросом, почему я ничего не сделал. Нет такого, что я не пытался. Нет такого, что я не хотел что-то делать.

Я люблю нашего капитана, люблю ребят. Это непросто. Все ждут, чтобы я что-то сделал. Я стараюсь.

Но мы не может фокусироваться только на этом. Мы должны сосредоточиться на победе в матче.

Я не хочу подставлять команду. Не хочу получить дисквалификацию. Не хочу оставлять команду в меньшинстве.

Я разговаривал с капитаном, говорил с ребятами в раздевалке. Они понимают, что меня это беспокоит. Это самое главное», – сказал нападающий «Бостона» .