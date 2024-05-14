Джонстон – 8-й игрок в истории НХЛ, забивший 10+ голов в плей-офф в возрасте до 21 года

Уайтт Джонстон набрал 3 очка в матче плей-офф НХЛ.

Нападающий « » отметился 3 (2+1) баллами в игре против «Эвеланш» (5:1, 3-1 в серии).

Всего на счету игрока 17 (11+6) очков в 30 играх в плей-офф в карьере.

14 мая исполняется 21 год. На момент матча с «Колорадо» ему было 20 лет.

Он стал 8-м игроком в истории , достигшим отметки 10 голов в плей-офф в возрасте 20 лет или младше.

Ранее это удалось (14 шайб в 45 играх), (13 в 49), Джереми Ренику (12 в 30), Бренту Саттеру (12 в 39), Уэнделу Кларку (11 в 23), Дэну Куинну (11 в 29) и Клоду Лемье (10 в 20).