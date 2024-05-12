Маккиннон про 1:4 от «Далласа»: «В целом хорошая игра для «Колорадо». Просто их вратарь был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок»
Нэтан Маккиннон высказался о поражении «Колорадо» от «Далласа» (1:4).
«Эвеланш» уступили «Старс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Техасцы забросили две последние шайбы в пустые ворота.
«Я думаю, что в целом мы хорошо играли. Создали много моментов, было много хороших ходов в атаке.
Просто их вратарь [Джейк Эттинджер] был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок, которые нам дорого обошлись», – сказал форвард клуба из Денвера.
в смысле так это звучит )
Это не Оттинджер тащил, а нападение Колорадо создало непривычно мало у ворот Далласа.
После момента где Вал простил (а это был второй период кажется) больше ничего и не вспомню.
Колорадо надо бы собраться и забирать серию.
Соперник, если чуток добавить, обоссытся от страха.
Они и так кроме контратак ни о чем другом не помышляют и не способны.
Но, как всегда, Звезды это команда, которая не ошибется лишний раз, не даст шанс сама другой команде. Их нужно переигрывать, иначе никак. Очень все дисциплинировано. И когда надо, то сами могут организовать хорошее нападение.
К команде по третьей игре больших вопросов нет, играли наголову лучше. Но шайб в ворота Лавин залетело больше, это игра.
Надо дальше играть, бросать, не выключаться в начале встреч (как было в 1 и 2 играх). Колорадо это может.