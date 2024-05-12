Маккиннон про 1:4 от «Далласа»: «В целом хорошая игра для «Колорадо». Просто их вратарь был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок»

Нэтан Маккиннон высказался о поражении «Колорадо» от «Далласа» (1:4).

«Эвеланш» уступили «Старс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Техасцы забросили две последние шайбы в пустые ворота.

«Я думаю, что в целом мы хорошо играли. Создали много моментов, было много хороших ходов в атаке.

Просто их вратарь [ ] был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок, которые нам дорого обошлись», – сказал форвард клуба из Денвера.