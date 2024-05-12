Маккиннон про 1:4 от «Далласа»: «В целом хорошая игра для «Колорадо». Просто их вратарь был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Нэтан Маккиннон Джейк Эттинджер Хоккей

Нэтан Маккиннон высказался о поражении «Колорадо» от «Далласа» (1:4).

«Эвеланш» уступили «Старс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Техасцы забросили две последние шайбы в пустые ворота. 

«Я думаю, что в целом мы хорошо играли. Создали много моментов, было много хороших ходов в атаке. 

Просто их вратарь [Джейк Эттинджер] был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок, которые нам дорого обошлись», – сказал форвард клуба из Денвера. 

 

7 комментариев
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просто их вратарь был великолепен, а у нас Георгиев.

в смысле так это звучит )
+9
0
+9
У Далласа серия под контролем. С Вегасом было намного сложнее, там и вратари и защита были намного лучше. А тут Даллас в каждом матче забивает по 3—4гола. И в целом играют лучше в серии. Колорадо на характере, чуть 2камбэка подряд не сделали, но этого не достаточно в серии. Даллас вариативнее, могут и в атаку играть и сушить и давить и душить.И состав глубже, 3—4звенья просто лучшие.
+6
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+6
Да вы как-то особых проблем не доставили сегодня вратарю.
+4
0
+4
Ни в одной из двух шайб Георгиев не виноват, а 3-ю и 4-ю забивали уже в эмпти нэт, но у местных "знатоков" все равно виноват Георгиев.
Это не Оттинджер тащил, а нападение Колорадо создало непривычно мало у ворот Далласа.
После момента где Вал простил (а это был второй период кажется) больше ничего и не вспомню.
Колорадо надо бы собраться и забирать серию.
Соперник, если чуток добавить, обоссытся от страха.
Они и так кроме контратак ни о чем другом не помышляют и не способны.
+3
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+3
Ответ Xell
У Далласа серия под контролем. С Вегасом было намного сложнее, там и вратари и защита были намного лучше. А тут Даллас в каждом матче забивает по 3—4гола. И в целом играют лучше в серии. Колорадо на характере, чуть 2камбэка подряд не сделали, но этого не достаточно в серии. Даллас вариативнее, могут и в атаку играть и сушить и давить и душить.И состав глубже, 3—4звенья просто лучшие.
Справедливости ради, там по 2 гола в пустые ворота. Моё мнение: Даллас играет в антихоккей и боюсь, что они будут в финале. Это очень грустно. И мне этого очень не хочется. Не хочется вставать рано, чтобы потом засыпать под их великолепный тактический мир. Плевать мне на это всё. Мне нужен раш по миду, страсть, как у Эдмонтона с Ванкувером. А вот это вот всё остальное для эстетов лучше бы осталось в первом раунде ПО.
+4
-1
+3
Ответ Диандерталец
Справедливости ради, там по 2 гола в пустые ворота. Моё мнение: Даллас играет в антихоккей и боюсь, что они будут в финале. Это очень грустно. И мне этого очень не хочется. Не хочется вставать рано, чтобы потом засыпать под их великолепный тактический мир. Плевать мне на это всё. Мне нужен раш по миду, страсть, как у Эдмонтона с Ванкувером. А вот это вот всё остальное для эстетов лучше бы осталось в первом раунде ПО.
Насчет Эдмонтона это к Рите, она шарит)))) По Далласу несогласен. Одна из лучших забивных команд в Лиге, забили 12голов в 3матчах Колорадо, да 2в пустые ворота, но моментов у них дофига в атаке. Ты заснул сегодня, потому что Колорадо дома нихрена не смогли сделать в атаке. Просто Даллас может не только в атаке, но и в защите, но их хоккей не скучный, как раз для плей офф он идеально подходит, это чисто кубковый хоккей.
+2
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Колорадо переигрывает Даллас в серии по игре. Это видно.
Но, как всегда, Звезды это команда, которая не ошибется лишний раз, не даст шанс сама другой команде. Их нужно переигрывать, иначе никак. Очень все дисциплинировано. И когда надо, то сами могут организовать хорошее нападение.
К команде по третьей игре больших вопросов нет, играли наголову лучше. Но шайб в ворота Лавин залетело больше, это игра.
Надо дальше играть, бросать, не выключаться в начале встреч (как было в 1 и 2 играх). Колорадо это может.
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-1
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