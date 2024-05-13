Валентенко о Кузнецове: «Несмотря на неяркую статистику в сезоне, это очень полезный и креативный игрок. Последнего слова в НХЛ он еще не сказал»

Павел Валентенко считает, что Евгений Кузнецов еще покажет себя в НХЛ.

По ходу текущего сезона 31-летний форвард перешел из « » в «Каролину». В 8 матчах за «Харрикейнс» в плей-офф он набрал 5 (3+2) очков.

«Наверное, настал момент, когда пришлось сменить обстановку, атмосферу. В «Вашингтоне» он свой максимум выдал за эти долгие годы. Иногда игроку идет на пользу поменять команду, коллектив и так далее. Для «Каролины» это, я считаю, очень серьезное усиление, тем более перед плей-офф.

Кузнецов – очень опытный игрок, обладатель Кубка Стэнли. Тем более несмотря на его неяркую статистику в этом сезоне, это очень полезный игрок, очень креативный и, думаю, он еще своего последнего слова в не сказал.

Во втором раунде с « » он показывает свой класс. Четвертая игра оставила их в серии, а Женя забил в очень нужный момент важный гол. Я вообще, в принципе, в начале серии думал, что « » пройдет без проблем дальше, но, видите, все игры интересные, дважды доходило до овертаймов.

У «Рейнджерс» сумасшедшее большинство. Думаю, в «Каролине» сейчас перестроятся, какие-то моменты пересмотрят. И я очень верю, что «Каролина» может вернуться в серию, посмотрим. Ну а Жене желаю удачи несмотря на всю критику.

Это часть хоккейной работы, он хороший парень, позитивный, желаю успехов ему и его команде», – сказал бывший игрок клубов КХЛ, сейчас работающий тренером молодежной хоккейной команды «Атлант».