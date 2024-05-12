Губерниев о «Металлурге»: «Мог ли Разин в разгар славы «Ласкового мая» представить, что выиграет Кубок Гагарина? Показал всем «Седую ночь»
Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.
«Металлург» просто лучше всех играл в хоккей. Андрей Разин – молодец и команда классная.
Финал все доказал, счет говорит сам за себя – выиграли в четырех матчах.
Прекрасная команда, отличный город, Виктор Рашников – молодец. Подход великолепный и важно, что детско-юношеские школы работают. Для Магнитки хоккей – это больше, чем хоккей. Я поздравляю с победой.
И мог ли представить Андрей Разин в 1988-м году, в разгар славы «Ласкового мая», что он возьмет и выиграет Кубок Гагарина?
Вряд ли ведь, правда? Так что показал всем Андрей Разин «Седую ночь», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.