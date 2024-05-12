Губерниев о «Металлурге»: «Мог ли Разин в разгар славы «Ласкового мая» представить, что выиграет Кубок Гагарина? Показал всем «Седую ночь»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«Металлург» просто лучше всех играл в хоккей. Андрей Разин – молодец и команда классная.

Финал все доказал, счет говорит сам за себя – выиграли в четырех матчах.

Прекрасная команда, отличный город, Виктор Рашников – молодец. Подход великолепный и важно, что детско-юношеские школы работают. Для Магнитки хоккей – это больше, чем хоккей. Я поздравляю с победой.

И мог ли представить Андрей Разин в 1988-м году, в разгар славы «Ласкового мая», что он возьмет и выиграет Кубок Гагарина?

Вряд ли ведь, правда? Так что показал всем Андрей Разин «Седую ночь», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

12 комментариев
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Как смешно
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Ответ ruslan_khaibulov
Это всего лишь однофамильцы
Спасибо, кэп.
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Я один не понимаю что болтает Губерниев?)) Все смешал, Ласковый май, Разина, Металлург.
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Ответ Ярославец75
Причем здесь Ласковый май и Седая ночь? И 1988 год?
Погугли "Андрей Разин продюсер". Или хоть статью в Википедии про "Ласковый май" прочти.
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Так это же разные люди, причем здесь тот Андрей Разин продюссер Ласкового мая и этот Разин тренер команды? Если бы егл звали бы Степан он бы вспомнил Степана Разина и его восстание?
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Губеру мало того, что он во все виды спорта лезет, так он еще в юморе поляну бедного Петросяна регулярно окучивает
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Губер идиот или думает что у него чувство юмора есть? Хотя нет он идиот без чувства юмора, которому повезло быть богатым идиотом
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