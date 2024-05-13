Никитин – критикам стиля игры «Локомотива»: «Пусть посмотрят НХЛ и насладятся североамериканским хоккеем»

Теги Локомотив Кубок Стэнли Игорь Никитин НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин ответил экспертам, критикующим стиль игры «Локомотива».

Ярославская команда забила три шайбы в четырех матчах финала Кубка Гагарина. 

– Некоторые эксперты любят говорить, что «Локомотив» только бегает и толкается по углам. Что вы можете им ответить?

– Пусть смотрят НХЛ, там несколько классных команд осталось, пусть посмотрят периодически их игры и насладятся североамериканским хоккеем, – сказал улыбаясь главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин

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14 комментариев
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Спасибо, так и делаем!
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Адепты красивого, атакующего хоккея, мотайте на ус)))
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Там плей-офф в разгаре. Мы это и делаем.
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У Локо - такой стиль, у Магнитки - другой, в этом и прелесть!!!!
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У Локо есть свой стиль, игроки и тренер, а вот у одного газового клуба - только система и физрук!!!!
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Ответ взрослого человека)
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Послал так послал!!!!
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Унылый скучный хоккей ваш КХЛ, одно слово балет фигурного катания!
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Трудно представить , чтоб в НХЛ «послали» болельщиков , а в КХЛ всегда пожалуйста, денег то клубам выделят столько сколько запланировано и совершенно все равно таким Никитиным, будут смотреть или нет, и нравится ли это болельщикам.
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Это то да, самое плохое не провальная серия сборной РФ в матчах против сборной Суомен или вообще отсутствия практики таких встреч. Страшно то, что сборную можно отличать от других разве что по майкам, а не по фирменной игровой манере
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Лан
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сказал о своих несбыточных мечтах
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Ответ gombocrew
Спасибо, так и делаем!
Да и Локо я не критикую, мне на них похер, не смотрю. А вот за косаток и ментов переживаю.
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