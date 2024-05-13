Никитин – критикам стиля игры «Локомотива»: «Пусть посмотрят НХЛ и насладятся североамериканским хоккеем»

Игорь Никитин ответил экспертам, критикующим стиль игры «Локомотива».

Ярославская команда забила три шайбы в четырех матчах финала Кубка Гагарина.

– Некоторые эксперты любят говорить, что «Локомотив» только бегает и толкается по углам. Что вы можете им ответить?

– Пусть смотрят НХЛ, там несколько классных команд осталось, пусть посмотрят периодически их игры и насладятся североамериканским хоккеем, – сказал улыбаясь главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.