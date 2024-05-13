Кноблаух о 3:4 с «Ванкувером»: «Эдмонтону» нужно больше сэйвов. Еще увидим Скиннера – неизвестно, в четвертом, пятом матче или в каком-либо другом»

Крис Кноблаух высказался об игре Стюарта Скиннера в матче с «Ванкувером».

«Ойлерс» уступили со счетом 3:4 (1-2) в третьей встрече серии второго раунда Кубка Стэнли.

Основной вратарь Стюарт Скиннер пропустил четыре шайбы после 15 бросков и был заменен по ходу матча.

«Нам нужно больше сэйвов. Такое чувство возникло, когда Пикар вышел на площадку в третьем периоде.

[Скиннер] хотел бы забыть сегодняшнюю игру, и мы посмотрим, на что он способен в будущем, будь то четвертый, пятый матч или какой-либо другой.

Вы еще увидите Стюарта, и я не сомневаюсь, что он примет вызов и сыграет хорошо», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.