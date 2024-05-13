Скиннер пропустил 4 шайбы после 15 бросков «Ванкувера» в 3-м матче и был заменен. У вратаря «Эдмонтона» 87,7% сэйвов в этом плей-офф

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Кэлвин Пикар Стюарт Скиннер Хоккей

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил 4 гола после 15 бросков «Ванкувера».

«Ойлерс» уступили «Кэнакс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 1-2). 

На третий период клуб из Альберты выпустил другого вратаря.

32-летний Кэлвин Пикар впервые в карьере сыграл в плей-офф. Он отразил все 3 броска по своим воротам в заключительной 20-минутке. 

25-летний Скиннер в текущем плей-офф провел 8 матчей (5 побед, 3 поражения, 87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,22). 

1 комментарий
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Ну вот пока вратари Нефти будут так играть, не видать МакДрайзу кубка.
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