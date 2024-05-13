Скиннер пропустил 4 шайбы после 15 бросков «Ванкувера» в 3-м матче и был заменен. У вратаря «Эдмонтона» 87,7% сэйвов в этом плей-офф

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил 4 гола после 15 бросков «Ванкувера».

«Ойлерс» уступили «Кэнакс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 1-2).

На третий период клуб из Альберты выпустил другого вратаря.

32-летний впервые в карьере сыграл в плей-офф. Он отразил все 3 броска по своим воротам в заключительной 20-минутке.

25-летний Скиннер в текущем плей-офф провел 8 матчей (5 побед, 3 поражения, 87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,22).