Скиннер о 4:5: «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» игру. Серия будет длинной, мы можем победить этих парней»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер высказался о поражении «Эдмонтона» в матче плей-офф.

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерз» уступили «Ванкуверу» со счетом 4:5 (0-1 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.  

«Неважно, какой счет. В конце концов, это 1-0 [в серии] в пользу «Ванкувера» и ничего больше.

«Эдмонтон» определенно отдал игру, но мы знаем, что это будет длинная серия. Таков плей-офф. Чтобы продолжить путь, нужно выиграть четыре матча. Сейчас они ведут в счете, но мы можем победить этих парней.

В этом сезоне они выиграли у нас пять матчей подряд, но это только придает нам сил, чтобы сразу же отыграться», – сказал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер

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2 комментария
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Сам Скиннер больше всех и отдал)
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Эта серия могла бы быть короче на один матч, не будь вы такими болванами, во главе с Чесноком..😬
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