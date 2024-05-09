Скиннер о 4:5: «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» игру. Серия будет длинной, мы можем победить этих парней»

Стюарт Скиннер высказался о поражении «Эдмонтона» в матче плей-офф.

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерз» уступили «Ванкуверу» со счетом 4:5 (0-1 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.

«Неважно, какой счет. В конце концов, это 1-0 [в серии] в пользу «Ванкувера» и ничего больше.

«Эдмонтон» определенно отдал игру, но мы знаем, что это будет длинная серия. Таков плей-офф. Чтобы продолжить путь, нужно выиграть четыре матча. Сейчас они ведут в счете, но мы можем победить этих парней.

В этом сезоне они выиграли у нас пять матчей подряд, но это только придает нам сил, чтобы сразу же отыграться», – сказал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.