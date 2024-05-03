«Адмирал» предложил 30 млн рублей «Динамо» за права на вратаря Коновалова (Михаил Зислис)

«Адмирал» предложил 30 млн рублей «Динамо» за права на Илью Коновалова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

« » предложил 30 миллионов рублей московскому « » за права на 25-летнего вратаря Илью Коновалова.

Этот факт должен свидетельствовать о том, что на иностранном рынке стоящих вариантов менеджмент дальневосточного клуба не обнаружил и готов идти на серьезные траты. Но эта сумма за игрока, который больше не нужен бело-голубым, выглядит огромной даже с учетом того, что на него есть другие претенденты. Какой-то жест отчаяния», – написал Зислис.

В сезоне-2023/24 провел 42 матча в регулярном чемпионате за «Динамо», отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,05.

В плей-офф в его активе 6 игр при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,82.