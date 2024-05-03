«Адмирал» предложил 30 млн рублей «Динамо» за права на вратаря Коновалова (Михаил Зислис)

Теги возможные переходы КХЛ Динамо Михаил Зислис Адмирал Илья Коновалов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Адмирал» предложил 30 млн рублей «Динамо» за права на Илью Коновалова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

«Адмирал» предложил 30 миллионов рублей московскому «Динамо» за права на 25-летнего вратаря Илью Коновалова.

Этот факт должен свидетельствовать о том, что на иностранном рынке стоящих вариантов менеджмент дальневосточного клуба не обнаружил и готов идти на серьезные траты. Но эта сумма за игрока, который больше не нужен бело-голубым, выглядит огромной даже с учетом того, что на него есть другие претенденты. Какой-то жест отчаяния», – написал Зислис.

В сезоне-2023/24 Илья Коновалов провел 42 матча в регулярном чемпионате за «Динамо», отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,05.

В плей-офф в его активе 6 игр при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,82.

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3 комментария
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Бюджет на сезон за Коновалова? Смело
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Я бы даже сделал дисконт Адмиралу пятерочку .
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