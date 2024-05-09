«Авангард» отдаст вратаря Мишурова в аренду «Адмиралу»

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Адмирал Андрей Мишуров Хоккей

Андрей Мишуров переходит в «Адмирал» из «Авангарда».

22-летний голкипер, воспитанник «Авангарда», отправляется в дальневосточный клуб на правах аренды.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошедшем сезоне Андрей Мишуров провел 29 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91% бросков.

«Авангард» ранее приобрел голкипера Михаила Бердина. Кроме того, в обойме клуба находится игравший во всех матчах прошлого плей-офф Павел Хомченко, а также Илья Проскуряков.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Возродится легендарная пара Демченко и Мишуров.
+3
0
+3
Я думаю правильное решение.
+2
0
+2
Идеальное решение для Мишурова - и практика будет, и развитие
+2
0
+2
Авангард молодец .
+1
-1
0
Это его шанс на хороший контракт
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий