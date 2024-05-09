«Авангард» отдаст вратаря Мишурова в аренду «Адмиралу»

Андрей Мишуров переходит в «Адмирал» из «Авангарда».

22-летний голкипер, воспитанник « », отправляется в дальневосточный клуб на правах аренды.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошедшем сезоне провел 29 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91% бросков.

«Авангард» ранее приобрел голкипера Михаила Бердина. Кроме того, в обойме клуба находится игравший во всех матчах прошлого плей-офф Павел Хомченко, а также Илья Проскуряков.