Михеев остался без очков во всех 9 матчах в этом плей-офф. У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке

Илья Михеев остался без очков во всех 9 матчах в этом плей-офф.

Форвард « » не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3, 2-1).

Россиянин (9:50 – минимальное время в этом плей-офф, 0:56 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.

В 9 играх в текущем плей-офф у него 11 бросков в створ при общей полезности «минус 3». В 28 играх в плей-офф за карьеру – 4 (2+2) балла.