Михеев остался без очков во всех 9 матчах в этом плей-офф. У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев остался без очков во всех 9 матчах в этом плей-офф.

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3, 2-1). 

Россиянин (9:50 – минимальное время в этом плей-офф, 0:56 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием. 

В 9 играх в текущем плей-офф у него 11 бросков в створ при общей полезности «минус 3». В 28 играх в плей-офф за карьеру – 4 (2+2) балла. 

6 комментариев
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Ответ Стальной Цуккини 5х5
Забьёт в овертайме седьмой игры финала КС.
На Xbox’e
+7
-1
+6
Забьёт в овертайме седьмой игры финала КС.
+6
-2
+4
Ответ langenbrunner2707
Вероятно,в следующем сезоне,в лиге его уже не будет.Возвращение в КХЛ.
У него контракт ещё на 2 года, почти 5🍋 Поедет куда-нибудь с пустой платежкой...
+2
-1
+1
Ответ langenbrunner2707
Вероятно,в следующем сезоне,в лиге его уже не будет.Возвращение в КХЛ.
Лишь бы пукнуть в лужу. Во-первых, у него конракт действующий есть, во-вторых, ему и потом кто-нибудь предложит, но уже гораздо меньшие деньги
+1
0
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