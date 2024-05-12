Лутченко о «Чуде на льду»: «Я бы не сказал, что те американцы – студенты. Это ошибочное мнение. Почти все потом попали в НХЛ»

Владимир Лутченко высказался о «Чуде на льду» – поражении сборной СССР от США.

В 1980 году сборная США выиграла Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. В финальном турнире команда под руководством Херба Брукса обыграла сборную СССР (4:3).

– Никто не мог поверить, что советская сборная может Олимпиаду в Лейк-Плэсиде проиграть «студентам».

– Я бы не сказал, что они – студенты. Это ошибочное мнение. Американский студенческий хоккей – профессиональный. Когда я поехал в Америку, то работал у Джима Крейга, вратаря той сборной в Бостоне. И он мне показывал видео, как они тренировались. Шла настоящая подготовка, и матчи постоянно были контрольные. Они даже какой-то клуб обыгрывали.

Просто у нас принято их представлять как студентов. Но из той «золотой» команды почти все хоккеисты потом попали в НХЛ (в общей сложности игроки той команды провели более 6 тысяч игр в НХЛ, по 300+ матчей провели 7 хоккеистов – прим. Sports).

– Но все равно с той сборной СССР им тягаться было тяжело.

– Конечно, мы их обыгрывали постоянно. Помню, как-то играли с университетской командой Денвера и где-то десяток им накидали. Но бились ребята нормально.

– В контрольном матче перед Олимпиадой в Лейк-Плэсиде сборная СССР устроила разгром американцам 10:3. Но вас после этой встречи «попросили» из команды, и вы упустили шанс получить еще одну олимпийскую медаль.

– Хотелось выиграть Олимпиаду, но тренер так решил. Я не в обиде! Не я первый и не я последний, кто оказался в такой ситуации. Валерку Харламова тоже в последний момент отцепил перед Кубком Канады-1981. Обидно только, что мы уже отправились в Америку и в последней контрольной встрече со сборной США в паре с Сережкой Бабиновым хорошо сыграли, выиграли уверенно свой микроматч. А нас двоих в итоге и отправили домой, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

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