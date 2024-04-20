Александр Мальцев о «Чуде на льду» на ОИ-1980: «По глазам видно, что американцы не в порядке. На допинг почти никого не забрали»

Александр Мальцев связал с допингом поражение сборной СССР от США на ОИ-1980.

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.

Матч сборных СССР и США (3:4) на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде в Северной Америке называется «Чудом на льду».

– Возвращаясь во времена игровой карьеры, наверное, не ошибемся, если скажем, что памятное поражение от сборной США на Олимпиаде-1980 – самый грустный ее момент. Вы ведь даже как-то намекали, что американцы тогда не были чистыми. До сих пор думаете так же?

– Да.

– Это прямо бросалось в глаза, когда играли против них?

– Бросалось, потому что после матча кто сидел, того отправляли на допинг, а кто играл – не забрали почти ни одного человека.

– Это вы говорите о послематчевой проверке?

– Да. Смотришь на фотографии – и по глазам видно, что они не в порядке.

– Они же и сейчас не подчиняются ВАДА и живут в НХЛ по своим правилам.

– Так и есть, – сказал бывший форвард « ».