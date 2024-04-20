Александр Мальцев о «Чуде на льду» на ОИ-1980: «По глазам видно, что американцы не в порядке. На допинг почти никого не забрали»
Александр Мальцев связал с допингом поражение сборной СССР от США на ОИ-1980.
Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.
Матч сборных СССР и США (3:4) на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде в Северной Америке называется «Чудом на льду».
– Возвращаясь во времена игровой карьеры, наверное, не ошибемся, если скажем, что памятное поражение от сборной США на Олимпиаде-1980 – самый грустный ее момент. Вы ведь даже как-то намекали, что американцы тогда не были чистыми. До сих пор думаете так же?
– Да.
– Это прямо бросалось в глаза, когда играли против них?
– Бросалось, потому что после матча кто сидел, того отправляли на допинг, а кто играл – не забрали почти ни одного человека.
– Это вы говорите о послематчевой проверке?
– Да. Смотришь на фотографии – и по глазам видно, что они не в порядке.
– Они же и сейчас не подчиняются ВАДА и живут в НХЛ по своим правилам.
– Так и есть, – сказал бывший форвард «Динамо».
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Уже через год на Кубке Канады практически тот же состав вынес в финале Канаду со счетом 8-1. Канаду, где в составе были все сильнейшие.
в группе помоему(нехочу врать) чехов в одну калитку вынесли а чехи тогда сила были. так что....
Накачан по самую макушку, как и любой советский спортсмен международного уровня, антизападной пропагандой -- несомненно. Какой человек и семьянин -- знает семья.
Ждать объективной оценки событий сорокалетней давности от рядового участника -- преднамеренное журналистское лукавство для поддержания, подогрева интереса, нездорового тонуса.