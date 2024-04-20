Александр Мальцев о «Чуде на льду» на ОИ-1980: «По глазам видно, что американцы не в порядке. На допинг почти никого не забрали»

Теги Сборная США по хоккею допинг сборная СССР WADA Александр Мальцев олимпийский хоккейный турнир Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Мальцев связал с допингом поражение сборной СССР от США на ОИ-1980.

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет. 

Матч сборных СССР и США (3:4) на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде в Северной Америке называется «Чудом на льду». 

– Возвращаясь во времена игровой карьеры, наверное, не ошибемся, если скажем, что памятное поражение от сборной США на Олимпиаде-1980 – самый грустный ее момент. Вы ведь даже как-то намекали, что американцы тогда не были чистыми. До сих пор думаете так же?

– Да.

– Это прямо бросалось в глаза, когда играли против них?

– Бросалось, потому что после матча кто сидел, того отправляли на допинг, а кто играл – не забрали почти ни одного человека.

– Это вы говорите о послематчевой проверке?

– Да. Смотришь на фотографии – и по глазам видно, что они не в порядке.

– Они же и сейчас не подчиняются ВАДА и живут в НХЛ по своим правилам.

– Так и есть, – сказал бывший форвард «Динамо». 

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42 комментария
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Ну конечно, конечно. Проиграли этот матч, по сути, пацанам, выйдя на матч с недооценкой. Хоть постыдился бы такие вещи говорить. А даже если и так, вы на 3 головы сильнее были, должны были забирать без вопросов игру. Обыкновенное пижонство, вот и все
+53
-13
+40
Роббен о 1/4 на Евро 2008: "По глазам видно, что русские не в порядке. Носились весь матч как ужаленные»
+30
-5
+25
Сочи 2014, слышали насчёт? Нет мы вспомним 1980й.
+23
-6
+17
Уж про допинг бы лучше спортсменам из СССР помолчать. Как вспомишь этих женщин-киборгов из сборных СССР и ГДР ... потом фиг заснешь. Бррр...
+27
-14
+13
Ответ Pondman147
Ну конечно, конечно. Проиграли этот матч, по сути, пацанам, выйдя на матч с недооценкой. Хоть постыдился бы такие вещи говорить. А даже если и так, вы на 3 головы сильнее были, должны были забирать без вопросов игру. Обыкновенное пижонство, вот и все
Они их за месяц до ИГр раскатали с двухзначным счетом в Нью Йорке. после этого чувство опасности притупилось. но это обычная история в спорте и в хоккее в частности.
-----------------
Уже через год на Кубке Канады практически тот же состав вынес в финале Канаду со счетом 8-1. Канаду, где в составе были все сильнейшие.
+10
-1
+9
Ответ Pondman147
Ну конечно, конечно. Проиграли этот матч, по сути, пацанам, выйдя на матч с недооценкой. Хоть постыдился бы такие вещи говорить. А даже если и так, вы на 3 головы сильнее были, должны были забирать без вопросов игру. Обыкновенное пижонство, вот и все
Согласен. Элементарная недооценка соперника. Думали выиграть на одном коньке. А пижонство может сыграть очень плохую шутку. Кстати, тут и к ТШ тоже вопросы. Не настроили на игру
+7
-1
+6
Ответ Matador
Уж про допинг бы лучше спортсменам из СССР помолчать. Как вспомишь этих женщин-киборгов из сборных СССР и ГДР ... потом фиг заснешь. Бррр...
пловчихи и легкоатлетки из ГДР это да отдельная история. как сейчас помню в медальном зачете на ОИ лидировали СССР. СШАи ГДР. первые две сборные понятно. а вот ГДР?? после обьединения Германий ни разу на тот уровень не вышли
+6
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+5
Ответ Melnikov1968
Во-первых, недооценка соперника, незадолго до ОИ сборная СССР разнесла эту же команду 9:3. Во-вторых, американцы сыграли свой лучший матч, а наши худший. В-третьих, непонятная замена Третьяка на Мышкина. Не сказать, что в этом матче американцы летали как угорелые, скорее наши никак не могли организовать нормальную игру. Поэтому теория с допингом не выдерживает критики, при всем уважении к Александру Мальцеву.
по-моему не 9:3, а 10:3 выиграли накануне олимпиады..
+2
0
+2
Фу, как не красиво
+5
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+2
В НХЛ же не было запрета на допинг, тем не менее мы часто их обыгрывали в очных встречах и на уровне клубов и на уровне сборных. Так что это уж точно не причина.
+4
-2
+2
Если их не проверяли, значит и вас не проверяли
+2
0
+2
Ответ Andrey Barabanov
а че за транс на аве?
Русая или тёмненькая?)
+2
0
+2
Ответ Matador
Уж про допинг бы лучше спортсменам из СССР помолчать. Как вспомишь этих женщин-киборгов из сборных СССР и ГДР ... потом фиг заснешь. Бррр...
Екатерина Гордеева, Катарина Витт-женщины киборги?! Вы серьёзно? Вам наверно больше нравятся Симона Байлз и Серена Уильямс? Так себе вкус.
+17
-15
+2
Ответ Zidane 55
Екатерина Гордеева, Катарина Витт-женщины киборги?! Вы серьёзно? Вам наверно больше нравятся Симона Байлз и Серена Уильямс? Так себе вкус.
вам на другую ветку про фигурку. не сравнивайте большие ягодичные мышьцы с пальцем. я про фигурку и плавание и ЛА
+3
-1
+2
Ответ Pondman147
Ну конечно, конечно. Проиграли этот матч, по сути, пацанам, выйдя на матч с недооценкой. Хоть постыдился бы такие вещи говорить. А даже если и так, вы на 3 головы сильнее были, должны были забирать без вопросов игру. Обыкновенное пижонство, вот и все
Да, недооценка была.. проиграли сами себе, по сути. Но он просто констатировал сам факт, что американские студенты были на допинге..
+2
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Ответ sdzrghx
по-моему не 9:3, а 10:3 выиграли накануне олимпиады..
Да, все верно, 10:3.
+1
0
+1
Ответ Matador
Уж про допинг бы лучше спортсменам из СССР помолчать. Как вспомишь этих женщин-киборгов из сборных СССР и ГДР ... потом фиг заснешь. Бррр...
Братья Уйльямс, Симона Наркоша Байлз все фору дадут
+1
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Ответ Павел Павленко
скажем так. спорт высоких достижений(я не беру в пример командные виды спорта) невозможен без допинга. просто кого то ловят. а кого то нет. еще мой тренер по легкой атлетике говорил. что есть окно уогда допинг проба не берет. и если ты попал в это окно. то да ты чемпион и все такое. если нет то снимаешься с соревнований. или сливаешь их
Да кто же с этим спорит? Я то совсем про другое. Что наши все грязные допингисты, а те все чистые. Ну это же бред. Большой спорт это уже давно про медицину. Нереально человеческому организму справляться с такими нагрузками без фармакологии
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я помню тот матч сопляком совсем. плакал когда в школу шел. и да если кто то помнит. это был не плов а круговой турнир. и если что штатники
в группе помоему(нехочу врать) чехов в одну калитку вынесли а чехи тогда сила были. так что....
+2
-1
+1
Ответ Павел Павленко
вам на другую ветку про фигурку. не сравнивайте большие ягодичные мышьцы с пальцем. я про фигурку и плавание и ЛА
А эти мышцы ветром надуло? Я же не про конкретный вид спорта, а про то что человек указал спортсменок двух стран, которые были на допинге. А все другие типа чистые беленькие зайчики. Возьмите сборную США по ЛА 1980-90х годов, что мужскую, что женскую. 99% можно смело дисквалифицировать. 1% это тренеры и массажисты.
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Ответ Matador
Рад за вас! Но не увлекайтесь, могут дисквалифицировать! :)
Ты?)
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ну, а вы были на высоте...
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Ответ Павел Павленко
я помню тот матч сопляком совсем. плакал когда в школу шел. и да если кто то помнит. это был не плов а круговой турнир. и если что штатники в группе помоему(нехочу врать) чехов в одну калитку вынесли а чехи тогда сила были. так что....
Они ни одной игры не проиграли, ещё ничья против Швеции, и более того после матча с Советами им надо было побеждать Финляндию
0
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0
Во-первых, недооценка соперника, незадолго до ОИ сборная СССР разнесла эту же команду 9:3. Во-вторых, американцы сыграли свой лучший матч, а наши худший. В-третьих, непонятная замена Третьяка на Мышкина. Не сказать, что в этом матче американцы летали как угорелые, скорее наши никак не могли организовать нормальную игру. Поэтому теория с допингом не выдерживает критики, при всем уважении к Александру Мальцеву.
+3
-3
0
Мальцев был великолепным хоккеистом -- видел, наслаждался его игрой, помню.
Накачан по самую макушку, как и любой советский спортсмен международного уровня, антизападной пропагандой -- несомненно. Какой человек и семьянин -- знает семья.
Ждать объективной оценки событий сорокалетней давности от рядового участника -- преднамеренное журналистское лукавство для поддержания, подогрева интереса, нездорового тонуса.
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Не было допинга. Им дедушка пирожные сделал!
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Ответ Matador
Уж про допинг бы лучше спортсменам из СССР помолчать. Как вспомишь этих женщин-киборгов из сборных СССР и ГДР ... потом фиг заснешь. Бррр...
Про киборгов из ссср примеры ?
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Ответ zho3716
Ты?)
Нет
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Ответ zho3716
Аптека за углом
Рад за вас! Но не увлекайтесь, могут дисквалифицировать! :)
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Ответ Matador
А причем тут фигурное катание?! Тогда в основном применяли стероиды, прежде всего в тех видах спорта где требуется физическая сила, выносливость: лёгкая и тяжёлая атлетика, велоспорт, плавание, лыжи, хоккей тоже. В хоккее уже в детстве детей таблетками пичкали, от ребят слышал кто хоккеем занимался. В фигурном катании не слышал чтобы тогда массово его применяли, тогда оно не было таким атлетичным как сейчас. Вы лучше посмотрите на фотографии тех кто спортсменок кто действительно употреблял допинг (или подозревается в этом): Галина Кулакова, Раиса Сметанина, советские сестры Пресс, немки Корнелия Эндер, Кристиане Кнаке, Барбара Краузе....
Аптека за углом
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