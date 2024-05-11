«Трактор» подпишет контракт с канадским тренером Рише на 2 года (Metaratings)

Тренер Рафаэль-Пьер Рише подпишет двухлетний контракт с «Трактором».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее 29-летний канадский специалист в соцсети объявил, что переходит на работу в «Трактор».

В минувшем сезоне Рише был главным тренером «Гатино» в QM18AAA.

Ранее он входил в тренерский штаб «Гатино» в QMJHL и был видеоассистентом тренера юниорской сборной Канады.

Напомним, 6 мая новым главным тренером «Трактора» стал Бенуа Гру.