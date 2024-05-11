Силантьев о «Металлурге»: «Уверенность штаба передавалась игрокам, все было четко, каждый знал свое задание. Очень рад, что мне выпал шанс поработать с этими тренерами»
Дмитрий Силантьев поделился мнением о тренерском штабе «Металлурга».
– Что скажете о главном тренере «Магнитки» Андрее Разине?
– Вы видели, как Андрей Владимирович вел игру, как он и его помощники были спокойны и хладнокровны? Эта уверенность штаба передавалась игрокам, все было четко, каждый знал свое задание.
Очень рад, что мне выпал шанс поработать с этими тренерами и этой командой. В итоге весь сезон пролетел как один миг, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.