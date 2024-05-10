Серебряков о том, предъявляли ли ему претензии за игру в СКА: «Ну... Предъявляли команде – проиграли во втором раунде. Это считается плохим результатом для нас»

Никита Серебряков ответил на вопрос о том, недовольны ли его игрой в СКА.

– Были ли недовольство вашей игрой в плей-офф?

– Это лучше у тренеров спросить.

– Вам предъявляли претензии?

– Ну... Предъявляли претензии всей команде, потому что мы проиграли во втором раунде.

Это считается плохим результатом для нас. Поэтому предъявили всей команде.

– Вы чувствуете, что стали играть хуже, чем в «Адмирале»?

– Не сказал бы.

Чувствую, что я играю хорошо, в свою игру. Мы с Юрием Викторовичем (Ключниковым, тренером вратарей СКА) придерживаемся своей игры, своего стиля, – сказал .

Серебряков перешел в из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона.

В составе петербуржцев Серебряков сыграл 41 матч в Фонбет чемпионате , пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В плей-офф голкипер провел 10 игр, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 92,1% бросков.