Серебряков о том, предъявляли ли ему претензии за игру в СКА: «Ну... Предъявляли команде – проиграли во втором раунде. Это считается плохим результатом для нас»

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Хоккей

Никита Серебряков ответил на вопрос о том, недовольны ли его игрой в СКА.

– Были ли недовольство вашей игрой в плей-офф?

– Это лучше у тренеров спросить.

– Вам предъявляли претензии?

– Ну... Предъявляли претензии всей команде, потому что мы проиграли во втором раунде.

Это считается плохим результатом для нас. Поэтому предъявили всей команде.

– Вы чувствуете, что стали играть хуже, чем в «Адмирале»?

– Не сказал бы.

Чувствую, что я играю хорошо, в свою игру. Мы с Юрием Викторовичем (Ключниковым, тренером вратарей СКА) придерживаемся своей игры, своего стиля, – сказал Никита Серебряков.

Серебряков перешел в СКА из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона.

В составе петербуржцев Серебряков сыграл 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В плей-офф голкипер провел 10 игр, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По-моему вылет во втором раунде это хороший результат, ещё лучше, если бы в плей офф не попали
+5
0
+5
Главное хорошее бабло платят в СКА - добавил Серебряков.
+3
0
+3
какой-то бред, откровенно плохих игр он не провёл, да были моменты где можно было лучше сыграть, но никаких грубых ошибок.
Почему такие вопросы не задают кучерявому, вот он то и есть главная причина вылета, но его кандидатура не рассматривается и журналюги ссут острые вопросы задавать.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий