«Реал» и «Боруссия» сыграют в 15-й раз – в финале ЛЧ. У «Мадрида» 6 побед, у «Дортмунда» – 3

«Реал» и «Боруссия» сыграют между собой в Лиге чемпионов в 15-й раз.

За 14 предыдущих матчей « » одержал 6 побед, « » выиграла трижды. Пять раз команды сыграли вничью. В этих играх немцам удалось забить 19 голов, испанцы отличились 24 раза.

1 июня команды встретятся в финале чемпионов, который пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».