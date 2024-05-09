«Реал» и «Боруссия» сыграют в 15-й раз – в финале ЛЧ. У «Мадрида» 6 побед, у «Дортмунда» – 3
«Реал» и «Боруссия» сыграют между собой в Лиге чемпионов в 15-й раз.
За 14 предыдущих матчей «Реал» одержал 6 побед, «Боруссия» выиграла трижды. Пять раз команды сыграли вничью. В этих играх немцам удалось забить 19 голов, испанцы отличились 24 раза.
1 июня команды встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».
Да,он не самый сильный игрок команды
Но за эмблему Реала рвет и мечет на поле
В таких случаях коммент из твиттера перед финалом Лч между Ливерпулем и Реалом от фана красных
-Фанаты Барселоны,пожалуйста,не болейте и не поддерживаете нас в финале 😂
Проделал путь
Гельзенкирхен-Дортмунд-Мюнхен
Причем в тот год эти клубы заняли
3,2,1 места в чемпионате
Разнесем реал в пух и прах ? 😂
Не, может быть, и можно, конечно. Но для этого нужно быть странным человеком, мягко говоря.
Главная слабость Дортмунда умение защиты играть против габаритных топ форвардов. Защитники слишком часто теряют их и позволяют бить. А у Реала игра заточена на фланги, против которых Дортмунд как раз лучше обороняется.
Думаю шансы 30/70 в пользу Реала.
Эффект Ройса конечно будет на стороне Реала, но всё же выходить надо с максимальным настроем.