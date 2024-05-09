«Реал» и «Боруссия» сыграют в 15-й раз – в финале ЛЧ. У «Мадрида» 6 побед, у «Дортмунда» – 3

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Футбол

«Реал» и «Боруссия» сыграют между собой в Лиге чемпионов в 15-й раз.

За 14 предыдущих матчей «Реал» одержал 6 побед, «Боруссия» выиграла трижды. Пять раз команды сыграли вничью. В этих играх немцам удалось забить 19 голов, испанцы отличились 24 раза.

1 июня команды встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

53 комментария
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Больше всего я удивляюсь добродушию фанатиков бчк. Такие добродушные, болели всем сердцем за Баварию, не держат зла за 2:8.
+58
-3
+55
Ждём 15🏆
+30
-5
+25
Ответ Нефанатик
Больше всего я удивляюсь добродушию фанатиков бчк. Такие добродушные, болели всем сердцем за Баварию, не держат зла за 2:8.
это уже какой-то стокгольмский синдром)
+23
-3
+20
А Porla 15!
+19
-6
+13
Ходят слухи, что в Каталонию массово начали поступать футболки Боруссии :)
+16
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В финале шансы всегда 50/50% . Реалу не стоит недооценивать БД.
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Ответ VuNePonimaete
Какой эпик конечно, что дубль положил ГОАТСЕЛУ)) который достался клубу бесплатно и такой импакт внес)) тут ему контракт на 5 лет можно выдать и даже если он ничего делать не будет, то он его полностью заслужил)
Кто бы мог подумать летом что этот парень перевернет за пару минут полуфинал в пользу Реала
Да,он не самый сильный игрок команды
Но за эмблему Реала рвет и мечет на поле
+5
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+5
Унион, Лейпциг, Бавария, теперь Боруссия в очереди. Знатный поход Реала в ЛЧ. Очередной.
+6
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+5
Ответ Нефанатик
Больше всего я удивляюсь добродушию фанатиков бчк. Такие добродушные, болели всем сердцем за Баварию, не держат зла за 2:8.
Всегда вспоминаю
В таких случаях коммент из твиттера перед финалом Лч между Ливерпулем и Реалом от фана красных
-Фанаты Барселоны,пожалуйста,не болейте и не поддерживаете нас в финале 😂
+5
-1
+4
За 7 победу!
+10
-7
+3
в немецком финале шансов было немного, теперь шмели могут действовать смелее и раскрепощенней
+3
0
+3
Ответ Sir Henry Morgan
Томас по делу сказал про судейские ошибки, благодаря которым Реал и проходит Баварию. В последнее время только так могут проходить, ничего нового 🥱
Иди смотреть гандбол
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Отличный финал. 🔥🔥🔥 рад за обе команды. Болею за Реал, но тот случай, когда не против чтобы и Боруссия взяла кубок. Реал еще навыигрввает за следующие 10 лет раз 6-7, а Боруссии не часто такие шансы будут выпадать
+2
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+2
Ответ football.in.kg
Унион, Лейпциг, Бавария, теперь Боруссия в очереди. Знатный поход Реала в ЛЧ. Очередной.
Реал в год десимы
Проделал путь
Гельзенкирхен-Дортмунд-Мюнхен
Причем в тот год эти клубы заняли
3,2,1 места в чемпионате
+2
0
+2
Че там этот мюллер говорил?
Разнесем реал в пух и прах ? 😂
+6
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+2
Hasta el final!
+2
-1
+1
Без шансов для Дортмунда еси конечно реал 50 раз в штанги не попадет
+1
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Ответ takehiko
Ходят слухи, что в Каталонию массово начали поступать футболки Боруссии :)
Думаешь мама Ригобера даст ему деньги на оригинальную футболку Боруссии ? Его максимум со школьных обедов копить и на садоводе за 300 руб паленую футболку купить
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Ответ takehiko
Ходят слухи, что в Каталонию массово начали поступать футболки Боруссии :)
Накладно. Аватарки. Все равно на одну игру.
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Ответ Mariachi@01
Я только одного не понимаю: неужели экспертам Матч ТВ не надоело второй день подряд обливать Бундеслигу какашками?) Оба матча комментаторы облизывали ПСЖ и Реал, а то, как сейчас наяривают на Мадрид и обсирают Боруссию и Баварию - это, конечно, профессионально, ничего не скажешь. Да и по игре: Реал молодцы, собрались и сделали камбек, вопросов нет. Но сколько уже за последние годы судейских ошибок в их пользу в решающих матчах - это интересно. Понятно, что фанаты Реала говорят, что "это неважно, все уже решили", но ведь даже если ошибку судьи признают, никто никогда не переигрывает и титулов не лишает. В таких случаях обидно
как можно их смотреть не понимаю это мнение быдо что их там слушать они обижены на весь мир
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Ответ Эркинбек Апаканов
В финале шансы всегда 50/50% . Реалу не стоит недооценивать БД.
А финалиста ЛЧ можно недооценивать?)
Не, может быть, и можно, конечно. Но для этого нужно быть странным человеком, мягко говоря.
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Ответ SergioRamos92
Кто бы мог подумать летом что этот парень перевернет за пару минут полуфинал в пользу Реала Да,он не самый сильный игрок команды Но за эмблему Реала рвет и мечет на поле
Я если честно перед переходом боялся, что если вдруг он в решающем моменте плейофф ЛЧ смажет, фанаты его заклюют. А он тут что устроил 😃я ещё никогда так не ошибался
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Ответ VuNePonimaete
Я если честно перед переходом боялся, что если вдруг он в решающем моменте плейофф ЛЧ смажет, фанаты его заклюют. А он тут что устроил 😃я ещё никогда так не ошибался
Тем более он еще и пришел на место Бензема(ну,формально по крайне мере)
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Ответ football.in.kg
Унион, Лейпциг, Бавария, теперь Боруссия в очереди. Знатный поход Реала в ЛЧ. Очередной.
один год всех англичан убрал Реал этот год немцы, если всё хорошо будет есть ещё Байер теоретически, итальянцев и французов не берём в счёт там пока всё не так хорошо
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Ответ meringue
Реал, это твой идеальный шанс на 15-й кубок. И кто как не Реал завершит этот формат ЛЧ.
По кэфам за 6 финалов ЛЧ,в этом финале Реал - суперфаворит
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Боруссия, победи!
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Хоть я и лично хотел немецкий финал, но Реал по-моему более удобный соперник, чем Бавария, которая 10 лет унижал Дортмунд.
Главная слабость Дортмунда умение защиты играть против габаритных топ форвардов. Защитники слишком часто теряют их и позволяют бить. А у Реала игра заточена на фланги, против которых Дортмунд как раз лучше обороняется.
Думаю шансы 30/70 в пользу Реала.
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Реал выиграет ЛЧ 2024, в её составе есть бразильцы, у последних обладателей ЛЧ за последние 15 лет в составе обязательно был бразилец
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Главное не выходить на матч с шапкозакидательством. Атлетико и ПСЖ убедились в том, что в ЛЧ дортмундцы опасны.
Эффект Ройса конечно будет на стороне Реала, но всё же выходить надо с максимальным настроем.
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Боруссия ооочень опасный соперник. 1/2 с ПСЖ это идеальная игра дома и в гостях по 1:0. Шансы 50 на 50
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